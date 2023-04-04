أول تعليق من روسيا بعد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، يزيد من مخاطر تفاقم الأزمة في المنطقة.

جاء ذلك في اجتماع عسكري عقده سيرغي شويغو في العاصمة موسكو، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن توسّع الناتو “يجبر روسيا على اتخاذ إجراءات مضادة، لضمان أمنها من الناحية التكتيكية والاستراتيجية”.

وتابع بيسكوف يقول:”سنراقب ما سيحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو. من حيث وضع الأسلحة والأنظمة والبنى التحتية هناك، بالقرب من حدودنا”.

وأصبحت فنلندا دولة كاملة العضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بداية من الثلاثاء، حسب ما أعلنه أمين الحلف العام ينس ستولتنبرغ.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي يوم الإثنين:”سيرفع العلم الفنلندي لأول مرة هنا في مقر الحلف ببروكسل، في حفل رسمي”.

ووافق البرلمان الفنلندي يوم الأربعاء الماضي، على انضمام البلاد إلى حلف الناتو. بعد تأييد 184 نائبا، مقابل صوت واحد ضد الانضمام.

وتقدمت فنلندا رسميا شهر ماي 2022، بطلب الالتحاق بالحلف العسكري. أشهرا قليلة بعد بدء العملية العسكرية التي تشنّها روسيا في الأراضي الأوكرانية منذ 24 فيفري 2022.

وستكون فنلندا العضو الـ31 في حلف شمال الأطلسي، إلى جانب كلّ من: