-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

أرضية رقمية لإيداع ومتابعة مناقشة أطروحات الدكتوراه

الشروق أونلاين
  • 3200
  • 0
أرضية رقمية لإيداع ومتابعة مناقشة أطروحات الدكتوراه
ح.م

كشفت وزارة التعليم العالي عن استحداث أرضية رقمية خاصة بملفات مناقشات أطروحة الدكتوراه وهذا بغية تبسيط الاجراءات الإدارية.

وحسب بيان للوزارة فقد تم اطلاق الأرضية فعليا في 20 أكتوبر 2022، بحيث يمكن للطلبة المقبلين على مناقشة أطروحات الدكتوراه إيداع ملفاتهم انطلاقا من هذه الأرضية.

وفي هذا الصدد دعت الوزارة المقبلين على مناقشة أطروحات الدكتوراه إلى الاتصال بمؤسساتهم الجامعية لاستلام حساباتهم الخاص بالمنصة والتي تسمح لهم بالولوج وإيداع ملف رقمي والذي تتم دراسته ومتابعته عبر الأرضية من طرف مختلف المتدخلين في العملية.

رابط الأرضية المخصصة لايداع ومتابعة الملفات: https://progres.mesrs.dz/webfve/login.xhtml

وزارة التعليم العالي تقرر التخلي عن النسخ الورقية لأطروحات الدكتوراه

وفي 7 أكتوبر 2022، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعميم سياسة “صفر ورق” في ملفات مناقشة أطروحات الدّكتوراه، وإلغاء النسخة الورقية التي كانت معتمدة لحد الآن في كافة المراحل.

وحسب تعليمة وجهها الأمين العام للوزارة بالنيابة، إلى مديري مؤسّسات التعليم العالي فإن القرار جاء: في إطار تنفيذ سياسة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الرقمنة. وتطبيقًا لتوجيهات السيد الوزير المتعلّقة بالتعميم التدريجي لسياسة “صفر ورق” في التعاملات البيداغوجية.

وأوضح: أبلغكم أنّه تقرّر إعفاء طلبة الدّكتوراه من تقديم نسخ ورقية عن أطروحات الدكتوراه سواء أثناء إيداع ملف المناقشة للتقييم. أو أثناء توزيع نسخ أطروحة الدكتوراه على أعضاء لجنة المناقشة. أو أثناء إيداع النسخة الهائية عن الأطروحة على مستوى مكتبة المؤسّسة.

وشدد: أنَّ وثيقة الأطروحة تودعٌ وتُورّعٌ. حصرًا. عبر دعامة رقمية في شكل قرص مضغوط. على أن تنشر لاحقًا في المنصة الرقمية “DSPACE” الخاصة بكلّ مؤسّسة.

مقالات ذات صلة
فضيحة مصفاة “اغوستا” أمام القضاء في 8 نوفمبر

فضيحة مصفاة “اغوستا” أمام القضاء في 8 نوفمبر

النّسخة الثّانية تضيف مهام إضافية لأساتذة الابتدائي

النّسخة الثّانية تضيف مهام إضافية لأساتذة الابتدائي

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي

لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي

جزائريات يعتبرن سرطان الثدي عارا ويرفضن العلاج!

جزائريات يعتبرن سرطان الثدي عارا ويرفضن العلاج!

وزير السكن: توزيع 120 ألف وحدة سكنية شهر نوفمبر

وزير السكن: توزيع 120 ألف وحدة سكنية شهر نوفمبر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد