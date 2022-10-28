أرضية رقمية لإيداع ومتابعة مناقشة أطروحات الدكتوراه

كشفت وزارة التعليم العالي عن استحداث أرضية رقمية خاصة بملفات مناقشات أطروحة الدكتوراه وهذا بغية تبسيط الاجراءات الإدارية.

وحسب بيان للوزارة فقد تم اطلاق الأرضية فعليا في 20 أكتوبر 2022، بحيث يمكن للطلبة المقبلين على مناقشة أطروحات الدكتوراه إيداع ملفاتهم انطلاقا من هذه الأرضية.

وفي هذا الصدد دعت الوزارة المقبلين على مناقشة أطروحات الدكتوراه إلى الاتصال بمؤسساتهم الجامعية لاستلام حساباتهم الخاص بالمنصة والتي تسمح لهم بالولوج وإيداع ملف رقمي والذي تتم دراسته ومتابعته عبر الأرضية من طرف مختلف المتدخلين في العملية.

رابط الأرضية المخصصة لايداع ومتابعة الملفات: https://progres.mesrs.dz/webfve/login.xhtml

وزارة التعليم العالي تقرر التخلي عن النسخ الورقية لأطروحات الدكتوراه

وفي 7 أكتوبر 2022، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعميم سياسة “صفر ورق” في ملفات مناقشة أطروحات الدّكتوراه، وإلغاء النسخة الورقية التي كانت معتمدة لحد الآن في كافة المراحل.

وحسب تعليمة وجهها الأمين العام للوزارة بالنيابة، إلى مديري مؤسّسات التعليم العالي فإن القرار جاء: في إطار تنفيذ سياسة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الرقمنة. وتطبيقًا لتوجيهات السيد الوزير المتعلّقة بالتعميم التدريجي لسياسة “صفر ورق” في التعاملات البيداغوجية.

وأوضح: أبلغكم أنّه تقرّر إعفاء طلبة الدّكتوراه من تقديم نسخ ورقية عن أطروحات الدكتوراه سواء أثناء إيداع ملف المناقشة للتقييم. أو أثناء توزيع نسخ أطروحة الدكتوراه على أعضاء لجنة المناقشة. أو أثناء إيداع النسخة الهائية عن الأطروحة على مستوى مكتبة المؤسّسة.

وشدد: أنَّ وثيقة الأطروحة تودعٌ وتُورّعٌ. حصرًا. عبر دعامة رقمية في شكل قرص مضغوط. على أن تنشر لاحقًا في المنصة الرقمية “DSPACE” الخاصة بكلّ مؤسّسة.