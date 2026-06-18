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رياضة

أرقام الجولة الأولى من مونديال 2026

عمر سلامي
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أرقام الجولة الأولى من مونديال 2026
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مجسم كأس العالم

أسدل الستار فجر الخميس، عن مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات، كأس العالم 2026.

وشهدت هذه الجولة غزارة تهديفية، وبلغ عدد الأهداف المسجلة 75 هدفا في 24 مباراة، بمعدل 3,125 هدفا لكل لقاء.

وجاءت المجموعة السادسة في الصدارة من حيث عدد الأهداف المسجلة في الجولة الأولى من النسخة الحالية برصيد 10 أهداف بفضل الفوز الكبير للسويد على تونس بخمسة أهداف لهدف واحد، متقدمة على المجموعة الخامسة التي شهدت فوزا كاسحا لألمانيا على كوراساو بنتيجة 7 – 1، والمجموعة التاسعة التي شهدت فوز فرنسا على السنغال 3- 1، والنرويج على العراق 4- 1.

وسجل ليونيل ميسي “الهاتريك” الوحيد لحد الآن في مباراة الجزائر، التي انتهت بثلاثية نظيفة.

ويتواجد 7 لاعبين في قائمة هدافي كأس العالم 2026، برصيد هدفين، وهم هالاند، مبابي، السويدي ياسين عياري، هاري كين، الأمريكي فولارين بالوجون، الألماني كاي هافرتز، والنيوزيلندي إيليا جست.
وأشهر الحكام 41 بطاقة صفراء خلال الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

ووزعت لحد الآن 3 بطاقات حمراء، أشهرت كلها خلال المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وعرفت مباريات الجولة الأولى حضورا جماهيريا كبيرا، أبرزها المباراة الإفتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا، التي حضرها أكثر من 80 ألف متفرج، واستقطبت مباراة فرنسا والسنغال نفس العدد تقريبا، كما بلغ عدد الجماهير الحاضرة في مباراة الجزائر والأرجنتين 69 ألف متفرج، وشهدت مباراة إنجلترا وكرواتيا حضور 70 ألف متفرج.

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