أرقام جديدة من “أضاحي”.. هل تقترب شحنات الأغنام من بلوغ هدف المليون؟

سجّلت الجزائر استيراد أكثر من 827 ألف رأس غنم ضمن برنامج استيراد مليون رأس غنم تحسبًا لعيد الأضحى، بحسب آخر المعطيات التي نشرتها المنصة الرقمية “أضاحي” التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والمخصصة لحجز وبيع المواشي المستوردة ومتابعة العملية بشكل آني.

وأظهرت بيانات المنصة على الساعة السابعة ونصف صباحا من اليوم الأربعاء تسجيل 827.797 رأس غنم تم استيرادها أو دخلت التراب الوطني أو توجد قيد الشحن والاستيراد، فيما بلغ عدد رؤوس الأغنام التي وصلت فعليًا إلى الجزائر 582.231 رأسًا ضمن عمليات الاستيراد المعتمدة.

كما كشفت المنصة عن وجود 245.590 رؤوس غنم على متن وسائل النقل أو في طور التحميل بالموانئ والمطارات أو قيد الاستيراد بحرًا وجوًا، إلى جانب 10 سفن وطائرات تنفذ حاليًا رحلات استيراد، و71 سفينة وطائرة أخرى توجد في مراحل التحميل أو التفريغ.

وأكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن المنصة الرقمية تتيح للمواطنين متابعة توفر الأضاحي المستوردة من مختلف الدول لحظة بلحظة عبر منصة أضاحي، في إطار ضمان شفافية العملية وتنظيمها.

وكانت الوزارة قد أعلنت، يوم 18 أفريل الماضي، الإطلاق الرسمي لعملية حجز وبيع المواشي المستوردة الخاصة بعيد الأضحى 2026 حصريًا عبر منصة “أضاحي”، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع التأكيد أن أي عمليات بيع خارج المنصة الرسمية لا يُعتد بها.

وفي سياق تسهيل الإجراءات وتشجيع وسائل الدفع الحديثة، حددت الوزارة أسعار الأضاحي وفق طريقة الدفع، حيث قُدّر سعر الأضحية بـ 50 ألف دينار عند الدفع نقدًا، و49 ألف دينار عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، و48 ألف دينار عند الدفع عبر الإنترنت.

وكان رئيس الجمهورية قد شدد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على ضرورة التحلي بالصرامة وتسريع وتيرة استيراد وتوزيع مليون رأس غنم، فيما تعهد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بإنجاح العملية قبل عيد الأضحى بـ 48 ساعة.

كما وجّه رئيس الجمهورية بمنع ذبح إناث الأغنام المستوردة وإجبارية توجيهها نحو التربية داخل فضاءات مخصصة، حفاظًا على الثروة الحيوانية.