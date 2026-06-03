أرقام قياسية في قوائم كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم.

وتضمنت القوائم رقما قياسيا بوجود 1248 لاعباً يمثلون 48 دولة.

وتضم القوائم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمكسيكي غييرمو أوتشوا، الذين يستعدون لمشاركة قياسية بوجودهم في كأس العالم للمرة السادسة.

وحسب “فيفا” فإنه بين اللاعبين الذين سيخوضون 104 مباريات في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، سبق أن شارك 357 لاعباً مرة واحدة على الأقل في النسخ السابقة لكأس العالم، بينما ستشهد نسخة 2026 مشاركة حوالي 891 لاعباً للمرة الأولى.

كما تعكس قوائم المنتخبات تنوعا كبيرا في الأعمار، حيث يفصل بين أكبر وأصغر لاعب أكثر من 25 عاماا، ويبلغ حارس المرمى الأسكتلندي كريغ غوردون 43 عاماً و162 يوماً، بينما يبلغ المكسيكي الواعد غيلبرتو مورا 17 عاماً و240 يوماً، والذي يُعدّ ضمن 22 لاعباً في البطولة تقل أعمارهم عن 20 عاماً، بينما يبلغ عمر سبعة لاعبين 40 عاماً على الأقل.