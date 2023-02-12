أرقام قياسية لريال مدريد بعد التتويج بكأس العالم للأندية

حقق نادي ريال مدريد الإسباني عددا من الأرقام القياسية بعد تتويجه بلقب كأس العالم للأندية 2023، على حساب الهلال السعودي.

وأضاف ريال مدريد، سهرة السبت، اللقب الخامس في بطولة كأس العالم للأندية، بفضل فوزه على الهلال السعودي في النهائي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وأصبح ريال مدريد أول فريق يسجل 5 أهداف في نهائي كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة.

وتمكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، من تحقيق اللقب رقم 24 في مسيرته كمدرب والـتاسع مع ريال مدريد.

وأصبح كريم بن زيمة على بعد لقب واحد من معادلة رقم البرازيلي مارسيلو كأكثر لاعب تتويجاً بالبطولات في تاريخ ريال مدريد، حيث يملك بن زيمة 24 لقبا مقابل 25 لمارسيلو.

ومن جهة أخرى، أصبح بن زيمة اللاعب الفرنسي الأكثر تتويجا بالألقاب في التاريخ، حيث توج مع ريال مدريد في 24 مناسبة، ومع أولمبيك ليون الفرنسي 7 مرات، بينما اكتفى مع المنتخب الفرنسي بلقب وحيد.

وأحرز الألماني توني كروس، الذي توج مرة واحدة بكأس العالم للأندية مع بايرن ميونيخ، اللقب للمرة السادسة في مشواره، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي لاعب آخر.

وعادل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، إنجاز سانتياغو برنابيو الرئيس التاريخي للمرينغي بحصد اللقب رقم 31.

وكان سانتياغو برنابيو قد توج ريال مدريد في عهده بـ31 لقبا خلال الفترة بين عامي 1943 و1978.

وحقق بيريز هذا العدد من الألقاب خلال فترتين، الأولى من 2000 إلى 2006، والثانية من 2009 وحتى الآن.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الفوز بمونديال الأندية أكمل تتويج ريال مدريد بـ100 لقب محلي وقاري في تاريخه.