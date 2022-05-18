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“أزمة زيت” في متاجر كوريا الجنوبية

الشروق أونلاين
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“أزمة زيت” في متاجر كوريا الجنوبية
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تعبيرية

قالت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، إنها ستكثف مراقبتها لسوق زيت الطهي. بسبب المخاوف إزاء نقص الإمدادات وتخزين السكان لكميات كبيرة من هذه المادة.

وحسب ما ذكرته وكالة “يونهاب”، فقد ارتفعت أسعار زيت الطهي في كوريا الجنوبية. بسبب أزمة الحرب في أوكرانيا وقيود التصدير التي فرضتها إندونيسيا.

ودفعت هذه الأزمة بعض المستهلكين إلى شراء وتخزين كميات كبيرة من الزيوت. قبل أن تفرض المتاجر الكبرى ومراكز التسوّق على الإنترنت، قيودا على الكمية المتاحة لكلّ متسوّق.

وفي خلال اجتماع مع وزارة الزراعة، قالت كبرى شركات توريد زيوت الطهي في كوريا الجنوبية، إنها تتوفّر على مخزون يكفي لشهرين إلى 4 أشهر من المادة.

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