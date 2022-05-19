استئناف إصدار التأشيرات السياحية في كوريا الجنوبية.. بداية من جوان

تستأنف كوريا الجنوبية إصدار التأشيرات السياحية للزيارة قصيرة الأمد، والتأشيرات الإلكترونية للمسافرين القادمين من الخارج، بداية من 1 جوان المقبل.

وتمّ تعليق إصدار هذه التأشيرات منذ ما يزيد عن العامين. بسبب تفشّي وباء كورونا، عبر دول العالم.

وقالت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يوم الخميس، إنها ستخفّف إجراءات إصدار التأشيرات. لتحفيز الاقتصاد المحلي، من خلال جذب السيّاح الأجانب، حسب ما نقلته وكالة “يونهاب”.

وتحضّر حكومة البلاد لاستئناف إصدار تأشيرات الزيارة قصيرة الأمد (C-3)، والتأشيرات الإلكترونية للأجانب، بعد مرور حوالي سنتين عن تعليقها في أفريل 2020. ويتمّ إصدار تأشيرة C-3 للأجانب الراغبين في زيارة كوريا الجنوبية لأغراض السياحة أو الأعمال التجارية أو زيارة الأقارب، وهي تمتدّ لـ 90 يوما. أمّا التأشيرات الإلكترونية، فهي تصدر عبر الإنترنت للأجانب ذوي المواهب الممتازة، كما تمنح لفائدة السيّاح القادمين في رحلات جماعية.

كوريا الجنوبية تعلن عن إلغاء قيود كورونا

في 16 أفريل، أعلن رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية كيم بو-كيوم مساء الجمعة، عن إلغاء جميع قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لمواجهة فيروس كورونا. ابتداء من يوم الإثنين.

وجاء هذا القرار بعد مرور مايزيد عن العامين، على اعتماد نظام التباعد الاجتماعي في البلاد، في مارس عام 2020.

وذكر كيم أنه اعتبارا من يوم الاثنين، ستتمكن المطاعم والمقاهي من العمل بحرية دون قيود على ساعات العمل. كما سيتمّ إلغاء الحدّ الأقصى للتجمّعات الخاصة.

لكن إلزامية ارتداء الكمامة ستبقى سارية في كوريا الجنوبية، إلى غاية مراجعتها بعد مراقبة تطوّرات الوضع الوبائي في خلال الأسبوعين المقبلين.

كوريا الجنوبية تسجّل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بكورونا

وفي 12 أفريل، عادت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع في كوريا الجنوبية. حيث سجّلت البلاد يوم الثلاثاء أكثر من 200.000 إصابة جديدة.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” الرسمية في البلاد، فقد تمّ تسجيل 210.755 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينها 33 إصابة لوافدين من الخارج.

وكانت حالات الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية قد تراجعت إلى 90.928 حالة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في كوريا الجنوبية، إلى أكثر من 15.6 مليون مصابا، حسب ما رصدته الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

إلى جانب ذلك، توفي 171 شخصا جراء الإصابة بالوباء في خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل عدد الوفيات إلى 19.850 حالة.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المسجّلة، يبلغ عدد المرضي في حالات خطيرة 1.005 حالات، وفق المصدر ذاته.