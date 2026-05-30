إهداء كتاب مجاني لكل طفل يزور المكتبة الوطنية
أسبوع كامل من الثقافة والترفيه للأطفال عبر ربوع الجزائر
بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، تنظم وزارة الثقافة والفنون تظاهرة ثقافية وطنية ضخمة تحمل تسمية “7/7 ثقافتي”. من 1 إلى 7 جوان 2026.
وجاء في بيان للوزارة مساء السبت:”ستتحول كل متاحفنا، مسارحنا، قاعات السينما. ومكتباتنا عبر ربوع الجزائر، إلى فضاءات مفتوحة مجانا للإبداع والبهجة والاستكشاف”.
وتتضمن التظاهرة 7 برامج كبرى هي: كتابي، كان يا ماكان، تراثي، فرجتي، إبداعي، تحدي الأبطال، وعصافير الجزائر. وذلك وفق البرنامج التالي:
- برنامج القراءة كتابي: فتح المكتبات عبر الولايات والمكتبة الوطنية لتنظيم ورشات القراءة والكتابة والرسم، برفقة أشهر الكتاب. مع إهداء كتاب مجاني لكل طفل يزور المكتبة الوطنية خلال هذا الأسبوع.
- مغامرة كان ياماكان: بالتنسيق مع مؤسسة “سيترام”، سينتقل الحكواتي داخل عربات الترامواي عبر 7 ولايات. مع توفير كتب مميزة للمسافرين الصغار.
- تراثي: فتح أبواب المتاحف الوطنية، الحظائر الثقافية، والمواقع الأثرية المصنفة عالميا بالمجان للأطفال ومرافقيهم. مع أنشطة خاصة في الضريح الملكي بتيبازة وضريح إمدغاسن بباتنة.
- فرجتي: عروض مسرحية وسينمائية مجانية، وفرصة للاطلاع على كواليس الأعمال الفنية. في قاعات السينما والمسارح العمومية، ودور الثقافة.
- إبداعي: تنظم المدارس الفنية والمتاحف المتخصصة ورشات حية للرسم والتلوين واكتشاف مواهب الأطفال الفنية.
- تحدي الأبطال: في كل هذه الأنشطة والورشات، ستتاح الفرصة للمشاركة في مسابقات ثقافية ممتعة ومميزة. مع تتويج 7 فائزين في كل ولاية وفي كل برنامج، بجوائز رائعة.
- عصافير الجزائر: نقل إبداعات الأطفال المصوّرة عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة طيلة أسبوع التظاهرة الخاصة بعيد الطفولة.