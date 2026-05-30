أسبوع كامل من الثقافة والترفيه للأطفال عبر ربوع الجزائر

إهداء كتاب مجاني لكل طفل يزور المكتبة الوطنية

بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، تنظم وزارة الثقافة والفنون تظاهرة ثقافية وطنية ضخمة تحمل تسمية “7/7 ثقافتي”. من 1 إلى 7 جوان 2026.

وجاء في بيان للوزارة مساء السبت:”ستتحول كل متاحفنا، مسارحنا، قاعات السينما. ومكتباتنا عبر ربوع الجزائر، إلى فضاءات مفتوحة مجانا للإبداع والبهجة والاستكشاف”.

وتتضمن التظاهرة 7 برامج كبرى هي: كتابي، كان يا ماكان، تراثي، فرجتي، إبداعي، تحدي الأبطال، وعصافير الجزائر. وذلك وفق البرنامج التالي: