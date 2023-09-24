أستراليا تدعم زيادة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن

أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ يوم الأحد، عن تأييد بلادها لإصلاح مجلس الأمن الدولي، عبر زيادة عدد الأعضاء الدائمين.

جاء ذلك خلال خطاب الوزيرة الأسترالية، في الجمعية العامة العادية الـ78 للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في نيويورك، حيث رشحّت اليابان والهند، لشغل مقاعد دائمة في مجلس الأمن.

وقالت وونغ في كلمتها:”يجب أن نطالب بالمزيد من الأعضاء الدائمين، مع فرض قيود على استخدام حق النقض (الذي يتمتع به الأعضاء الدائمون)”.

وأيّدت الوزيرة على وجه الخصوص، دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى حرمان روسيا من حقّ النفض في مجلس الأمن، على خلفية استمرار الحرب الروسية في بلاده.

شولتس: ألمانيا مستعدّة لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن

ويوم الثلاثاء 20 سبتمبر، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا مستعدّة لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن، في حالة الموافقة على مقترح توسيعه.

ودعا شولتس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى إصلاح مجلس الأمن. مشددًا على أنه “لم يعد يعكس الحقائق الجيوسياسية للعالم متعدد الأقطاب”.

وأكد شولتس استعداد بلاده “لتحمّل المزيد من المسؤولية في المجلس، في حال تلبية مطالب الإصلاح، بتوسيع دائرة الدول دائمة العضوية”.

كما رحّب بتزايد عدد الدول التي تطالب بالإصلاح. قبل أن يناشد الحضور بدعم ملف ترشح ألمانيا للحصول على مقعد غير دائم في المجلس عامي 2027 و2028.

ويضمّ مجلس الأمن الدولي 5 أعضاء دائمين هم: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين. إلى جانب 10 أعضاء غير دائمين ينتخبون بصفة دورية.

وستكون الجزائر بداية من جانفي 2024، واحدة من 5 دولة تنضمّ إلى مجلس الأمن الدولي، كأعضاء غير دائمين. إلى جانب كوريا الجنوبية، سلوفينيا، سيراليون،وغويانا.

وستلتحق هذه الدول بـكل من الإكوادور، اليابان، مالطا، موزمبيق، وسويسرا. إلى جانب الأعضاء الدائمين الذين يتمتعون وحدهم بحقّ النقض (الفيتو).