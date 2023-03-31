أسعار اللحوم المستوردة والبصل والتفاح.. وزير الفلاحة يعلق

تحدث وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني عن أسعار اللحوم المستوردة التي تباع حسب الأجزاء وكذا ارتفاع أثمان البصل والتفاح .

وفي تصريحات صحفية على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، أكد عبد الحفيظ هني أن عملية استيراد اللحوم لا تزال مستمرة.

وكشف الوزير عن وصول ثاني باخرة محملة بـ 2500 رأس عجل موجه للذبح. وهذا في إطار ضبط الأسعار.

وبخصوص أسعار هذه اللحوم، كشف الوزير أنه أسدى أمرا يقضي بتوحيد سعر اللحوم الحمراء بـ 1200 دج للكيلوغرام الواحد، بالنسبة لكل الأجزاء.

وجاء ذلك بعدما لوحظ مؤخرا أن بعض الجزارين المتعاقدين يبيعون هذه اللحوم المستوردة بأسعار مختلفة تتجاوز السقف الملتزم به (1200 دج) حسب الأجزاء.

وأكد الوزير من جهة أخرى، أن قطاعه يواصل العمل على توفير المواد الفلاحية الأساسية، وبأسعار معقولة، مشيرا إلى عدم وجود أي مبرر لارتفاع أسعار بعض الخضر كالبصل التي تفوق مخزوناتها 8000 طن.

واعتبر في هذا السياق أن سعر التفاح المحلي الذي وصل إلى 600 دج أمر “غير مقبول”، في ظل توفر السلع.