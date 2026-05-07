أسعار النفط ترتفع مجددًا مع تراجع المخزونات الأميركية

أسعار النفط عند 101.74 دولارًا للبرميل (تعبيرية)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجل خام برنت 101.74 دولارًا للبرميل بزيادة 0.46%، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 95.31 دولارًا للبرميل بارتفاع 0.24%، وسط تقلبات حادة في السوق مرتبطة بتطورات جيوسياسية ومخزونات الطاقة.

ويأتي هذا الارتفاع بعد خسائر قوية في الجلسة السابقة، إذ تراجع خام برنت بنسبة 7.8% وخام غرب تكساس بنسبة 7% يوم أمس الأربعاء، قبل أن يعوض جزءًا من تلك الخسائر في تعاملات اليوم.

وعلى مستوى الإمدادات، أظهرت بيانات رسمية انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي مطلع ماي، لتستقر عند 457.2 مليون برميل.

كما تراجعت مخزونات البنزين بـ2.5 مليون برميل لتصل إلى 219.8 مليون برميل، وانخفضت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل لتسجل 102.3 مليون برميل.

وتزامنت هذه التحركات مع استمرار تداول خام برنت قرب مستوى 102 دولار، في وقت سبق أن سجلت الأسعار هبوطًا بأكثر من 10% خلال جلسة واحدة، قبل أن تقلص خسائرها لاحقًا.

ويستمر التذبذب في السوق وسط ترقب تطورات سياسية مرتبطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق محتمل، في حين تشير تقديرات وتحليلات السوق إلى أن أي انفراج قد يؤدي إلى ضغوط نزولية حادة على الأسعار، مقابل احتمال ارتفاعها في حال تصاعد التوترات أو تعثر الاتفاقات.

كما تتوقع مؤسسات تحليل أن تبقى الأسواق متقلبة على المدى القريب، مع استمرار تأثير العوامل الجيوسياسية إلى جانب بيانات العرض والطلب، خاصة مع سحب متواصل من المخزونات لتلبية الطلب الموسمي.

