أسعار النفط ترتفع 4% وبرنت يتجاوز 104 دولارات

وسط مخاوف الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليستعيد خام برنت مستوى 104 دولارات للبرميل، مدفوعاً بتجدد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.

وبحسب بيانات التداول، بحلول الساعة 09:11 صباحاً بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ماي 2026 بنحو 4 دولارات، لتصل إلى 104.35 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل بنحو 3.49 دولار، أو ما يعادل 4%، لتبلغ 91.62 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع حاد بلغت نسبته نحو 11% في جلسة أمس الإثنين، في ظل ترقب الأسواق تطورات الأوضاع الجيوسياسية، مقابل مؤشرات على عودة تدفقات النفط الإيراني، قبل أن تعود المخاوف بشأن تعطل الإمدادات لتدعم الأسعار مجدداً.

وتسود حالة من الضبابية في الأسواق نتيجة تضارب التصريحات بشأن مستقبل الحرب، إذ نفت إيران إجراء أي محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم حديثه عن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، ما زاد من حذر المستثمرين.

ويتركز القلق بشكل خاص حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، في ظل مخاوف من استمرار تعطله خلال الأسابيع المقبلة، رغم عبور بعض الناقلات مؤخراً.

ويرى محللون أن الأسواق تحاول استعادة توازنها بعد امتصاص جزء من علاوة المخاطر، إلا أن التذبذب لا يزال مسيطراً، مع بقاء التهديدات قائمة في المنطقة.

وتتوقع مؤسسات مالية أن تستقر أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 85 و90 دولاراً للبرميل كحد أدنى، مع إمكانية العودة إلى 110 دولارات، في حين قد تصل الأسعار إلى 150 دولاراً في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى نهاية أبريل.

وفي سياق متصل، تدرس وكالة الطاقة الدولية بالتنسيق مع حكومات آسيوية وأوروبية إمكانية السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية لاحتواء تقلبات السوق، في وقت يحذر فيه محللون من أن استمرار الأزمة قد يزيد الضغوط التضخمية عالمياً ويؤثر على النمو الاقتصادي.