أسعار النفط تعود إلى الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الخميس، بعد انحسار تقلبات الأسعار الناتجة عن بيانات أمريكية حول مخزونات النفط الخام في البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع خام برنت إلى 84.5 دولارا للبرميل، بزيادة تجاوزت 0.86 بالمئة، مقارنة مع إغلاق جلسة الأربعاء. فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 79 دولارا بزيادة نسبتها 0.6 بالمئة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، إن إجمالي مخزونات الخام في البلاد انخفض بمقدار 1.36 مليون برميل الأسبوع الماضي. وهو ما يشير إلى تحسن الطلب لدى أكبر مستهلك للخام عالميا.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت مطلع الشهر الجاري، بعد هدوء التوتر بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، عقب تبادل ضربات عسكرية بين الجانبين.