التلفزيون الإيراني يؤكد بدء هجوم بالمسيّرات على الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكد التلفزيون الإيراني مساء السبت، أن الحرس الثوري الإيراني بدأ هجوما بالمسيّرات ضد أهداف في الأراضي المحتلة.

وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي قد نقل عن مسؤولين أمريكيين، أن إيران بدأت بشنّ هجوم على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيّرة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، أنه استحوذ على سفينة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي خلال عبورها مضيق هرمز.

يأتي هذا أياما بعد قصف جوي إسرائيلي استهدف الجانب القنصلي من سفارة إيران في دمشق. أسفر عن مقتل 7 مستشارين عسكريين إيرانيين.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرّح يوم الخميس بأن “معاقبة المعتدي (في إشارة إلى عدوان الاحتلال على قنصلية بلاده) أصبحت ضرورة لا بدّ منها”.

وشدّد الوزير الإيراني في اتصال تلقاه من نظيرته الألمانية على أن “الكيان الصهيوني اخترق مبادئ القانون الدولي. وانتهك حصانة الأشخاص والمواقع الدبلوماسية بالكامل”.