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اقتصاد

أسعار النفط فوق 90 دولار بعد قرار سعودي

الشروق أونلاين
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أسعار النفط فوق 90 دولار بعد قرار سعودي
أرشيف
النفط

ارتفعت أسعار النفط صباح الأربعاء، فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، مباشرة بعد أن أعلنت السعودية عن تمديد خفضها الطوعي للإنتاج.

وقالت وزارة الطاقة في المملكة مساء الثلاثاء، إنها ستمدّد خفض إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يومياً، لـ3 أشهر أخرى  حتى نهاية ديسمبر 2023.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر إلى 90.1 دولارا للبرميل. وهو السعر الأعلى منذ نوفمبر 2022.

ويصل خفض الإنتاج السعودي من النفط إلى مليوني برميل يوميا. بين الخفض الإلزامي المتفق عليه بين منتجي أوبك+، وخفضين إضافيين بمجموع 1.5 مليون برميل.

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