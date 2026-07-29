أسعار ملتهبة لخدمات صيانة وتركيب المكيفات الهوائية

مطالب بضبط تسعيرات مرجعية

أبدى المكتب الولائي للاتحاد الوطني لحماية المستهلك بالشلف، استياءه من الارتفاع الكبير والفاحش في أسعار خدمات صيانة وتركيب المكيفات الهوائية، معتبرا أن بعض المهنيين باتوا يفرضون مبالغ مبالغًا فيها لا تتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة، وهو ما أثقل كاهل المواطنين، خاصة مع موجة الحر التي تشهدها الولاية وتزايد الإقبال على اقتناء هذه الأجهزة.

ودعا رئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني لحماية المستهلك، بشير مكيوي، في تصريح لـ “الشروق”، السلطات إلى التدخل لتنظيم هذا النشاط عبر وضع تسعيرات مرجعية واضحة وضبط هامش الربح بقوانين وتنظيمات تحد من مثل هذه الممارسات التجارية المبالغ فيها، مؤكدا أن تكلفة بعض الخدمات أصبحت في حالات عديدة، تتجاوز هامش ربح المؤسسات المصنعة أو الموزعة للمكيفات.

وفي هذا السياق، أوضح مواطن يدعى “عبد الرحمن” أنه اضطر إلى البحث عن تقني مختص لتفكيك مكيف هوائي مستعمل اشتراه بالتقسيط من أحد جيرانه، بعد عجزه عن اقتناء جهاز جديد، وأضاف أن أحد المهنيين طلب منه 2500 دينار مقابل سحب المكيف من الحائط، و6000 دينار لإعادة تركيبه، إضافة إلى 5000 دينار لتعبئته بغاز التبريد في حال وجود نقص، وهي مبالغ وصفها بالمبالغ فيها مقارنة بمستوى دخله.

وأعرب عدد من المواطنين بدورهم، عن استيائهم من الارتفاع المتواصل في أسعار هذه الخدمات، مؤكدين أن تكلفة تركيب المكيفات أصبحت تشكل عبئا إضافيا على الأسر، بعدما بلغت في بعض الحالات 7000 دينار، مع أسعار أغلى في ولايات أخرى، معتبرين أن هذه الأسعار لا تعكس حجم الخدمة المقدمة، خاصة وأن سعر التركيب قد يفوق أحيانا هامش ربح الشركات المنتجة أو الموزعة للمكيفات.

وأكد بشير مكيوي أن تنظيم هذا النشاط من خلال اعتماد تسعيرات مرجعية أصبح ضرورة لحماية المستهلك من جشع بعض الممارسين، لاسيما في ظل تزايد الحاجة إلى أجهزة التكييف بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف، بما يضمن التوازن بين حق المهني في تحقيق ربح معقول وحق المستهلك في الحصول على خدمة بأسعار عادلة.