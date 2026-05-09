أشبال “الخضر” يباشرون تحضيراتهم قبل التنقل للمشاركة في كأس إفريقيا

تدريبات المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

باشر المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، تربصه التحضيري بالجزائر العاصمة، استعدادا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وستقام كأس أمم إفريقيا لهذه الفئة بالرباط في الفترة من 13 ماي الجاري إلى 2 جوان.

وخاض أشبال “الخضر” مساء اليوم الجمعة أول حصة تدريبية بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، تحت قيادة المدرب الوطني أمين غيموز.

واقتصرت الحصة التدريبية الأولى من التربص على تمارين خفيفة.

وستتواصل التحضيرات بمركز سيدي موسى، إلى غاية الاثنين 11 ماي، موعد تنقل المنتخب الوطني إلى الرباط.

وعرفت الحصة حضور رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الذي تابع جانبا من مجرياتها، وقبل بدايتها تحدث مع اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني، مؤكدا حرص الاتحاد على توفير كافة الظروف لضمان نجاحهم في منافسة كأس إفريقيا 2026.

ودعا رئيس “الفاف” خلال حديثه مع اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية وبذل أقصى الجهود لتشريف الألوان الوطنية في هذا الموعد الهام.