-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أشبال “الخضر” يستهلون مشوارهم في كأس إفريقيا بالتعادل مع غانا

عمر سلامي
  • 453
  • 0
أشبال “الخضر” يستهلون مشوارهم في كأس إفريقيا بالتعادل مع غانا

استهل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، مشواره في كأس إفريقيا 2026، بالتعادل مع غانا.

وتعادل أشبال “الخضر” في لقائهم الأول ضمن دور المجموعات مع غانا بهدفين لمثلهما.

وشهدت المباراة بداية صعبة لـ”الخضر”، بعدما سجل أحد المدافعين هدفا ضد مرماه، قبل أن يضيف المنتخب الغاني الهدف الثاني مع نهاية الدقائق العشر الأولى.

وتمكن أشبال المدرب أمين غيموز من العودة بقوة في اللقاء، وتمكنوا من تقليص الفارق ثم تعديل النتيجة عن طريق آدم بن علي وملوان زايدي (د57 ود60).

واستفاد المنتخب الجزائري بعدها بدقائق من ركلة جزاء، غير أن بلال ڨريني أخفق في تحويلها إلى هدف الفوز بعدما علت كرته العارضة.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الرابعة مناصفة مع غانا برصيد نقطة واحدة، بينما تتصدر جنوب إفريقيا الترتيب بثلاث نقاط من فوزها على السنغال.

ويواجه المنتخب الوطني في الجولة الثانية منتخب جنوب إفريقيا، الأحد المقبل، على الساعة الخامسة مساءً، بمركب محمد السادس بسلا.

مقالات ذات صلة
مازة يراهن على تألق “الخضر” في المونديال ويتحدى الأرجنتين

مازة يراهن على تألق “الخضر” في المونديال ويتحدى الأرجنتين

رابطة الدوري التونسي توقف محمد أمين توغاي

رابطة الدوري التونسي توقف محمد أمين توغاي

“فيفا” يكشف عن لجنة الدراسات الفنية لمونديال 2026

“فيفا” يكشف عن لجنة الدراسات الفنية لمونديال 2026

طاطار تهدي الجزائر ميدالية ذهبية في بطولة إفريقيا لألعاب القوى 2026

طاطار تهدي الجزائر ميدالية ذهبية في بطولة إفريقيا لألعاب القوى 2026

فريقا الرويسات والبارادو يُخاطبان الرابطة

فريقا الرويسات والبارادو يُخاطبان الرابطة

تعيين حكام مباراة وفاق سطيف وشباب بلوزداد

تعيين حكام مباراة وفاق سطيف وشباب بلوزداد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد