أشبال “الخضر” يستهلون مشوارهم في كأس إفريقيا بالتعادل مع غانا

استهل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، مشواره في كأس إفريقيا 2026، بالتعادل مع غانا.

وتعادل أشبال “الخضر” في لقائهم الأول ضمن دور المجموعات مع غانا بهدفين لمثلهما.

وشهدت المباراة بداية صعبة لـ”الخضر”، بعدما سجل أحد المدافعين هدفا ضد مرماه، قبل أن يضيف المنتخب الغاني الهدف الثاني مع نهاية الدقائق العشر الأولى.

وتمكن أشبال المدرب أمين غيموز من العودة بقوة في اللقاء، وتمكنوا من تقليص الفارق ثم تعديل النتيجة عن طريق آدم بن علي وملوان زايدي (د57 ود60).

واستفاد المنتخب الجزائري بعدها بدقائق من ركلة جزاء، غير أن بلال ڨريني أخفق في تحويلها إلى هدف الفوز بعدما علت كرته العارضة.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الرابعة مناصفة مع غانا برصيد نقطة واحدة، بينما تتصدر جنوب إفريقيا الترتيب بثلاث نقاط من فوزها على السنغال.

ويواجه المنتخب الوطني في الجولة الثانية منتخب جنوب إفريقيا، الأحد المقبل، على الساعة الخامسة مساءً، بمركب محمد السادس بسلا.