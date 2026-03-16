أصغر لاعب في تاريخ البطولة النرويجية

بات الرياضي غابرييل رايكوفيتش أصغر لاعب في تاريخ بطولة القسم الأول النرويجي لِكرة القدم.

وخاض المهاجم غابرييل رايكوفيتش مباراة رسمية في صنف الأكابر مساء الأحد، بِعمر 15 سنة و20 يوما فقط.

ودخل رايكوفيتش إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 86، من عمر مباراة فريقه فاليرينغا الفائز بِهدف لِصفر على الضيف نادي سانديفيورد، بِرسم الجولة الأولى لبطولة النرويج للموسم الجديد.

وينطلق الدوري النرويجي في شهر مارس، بِسبب قساوة الظروف المناخية في هذا البلد الاسكندنافي.

وفي العام الماضي، مثّل غابرييل رايكوفيتش ألوان منتخب النرويج صنف أقل من 15 سنة، وذلك في ثلاثة مقابلات دولية. وسجّل هدفا واحدا.

ويحمل اتحاد الكرة النرويجي تقاليد عريقة بِخصوص الفئات الصغرى، فمثلا في الـ 13 من أكتوبر 2014، لعب المهاجم مارتين أوديغارد بديلا (د64) مع منتخب الأكابر ضد فريق بلغاريا، بِعمر 15 سنة و300 يوم. وذلك في إطار تصفيات بطولة أمم أوروبا نسخة فرنسا صيف 2016. وصُنّف أصغر لاعب في تاريخ تصفيات “الأورو”.

وينشط الجناح مارتين أوديغارد هذا الموسم بِزي نادي أرسنال، متصدّر ترتيب البطولة الإنجليزية.