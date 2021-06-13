أطول تمثال امرأة في العالم ليس موجودا في مصر!

سرت الإشاعة منذ سنوات وصدقها الكثيرون

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، صورة لتمثال الأميرة “ميريت آمون” في محافظة سوهاج بصعيد مصر زاعمين أنه أطول تمثال امرأة في العالم.

ويظهر في الصورة تمثال كبير، وجاء في النص المرافق: “تمثال رائع للأميرة ميريت آمون ابنة الملك رمسيس الثاني، ويعدّ هذا التمثال أطول تمثال لامرأة في العالم بطول يصل إلى 11 متراً، في مدينة أخميم سوهاج”.

وحظي المنشور بإشادة واسعة عبر فيسبوك وتويتر، ونال عشرات المشاركات، كما قوبل بفخر مصري، ظهر من خلال التعليقات الإيجابية على الموضوع، لكن ما أثبتته التقارير يقول العكس!

وعثر على تمثال الأميرة ميريت آمون ابنة الملك رمسيس الثاني من زوجته الملكة “نفرتاري” في العام 1981 وهو يعتبر من أهم الكشوف الأثريّة في أخميم، ويسمى أيضا بـ “تمثال العروسة”.

والتمثال مصنوع من الحجر الجيري الناصع ويعتبر أكبر تمثال لزوجة فرعونية، إذ يبلغ ارتفاعه 12 متراً ووزنه 31 طناً، بحسب مواقع مصريّة، إلا أنه ليس أطول تمثال لإمرأة في العالم.

وقال فريق تقصي الأخبار بوكالة فرانس برس أن الادعاء غير صحيح، فأطول تمثال امرأة في العالم هو تمثال “الوطن الأم ينادي” في روسيا، يبلغ ارتفاعه 85 متراً من أقصى السيف إلى أدنى القاعدة، أمّا جسم المنحوتة ذاته فيبلغ ارتفاعه 52 متراً، والسيف 33 متراً.

يقع التمثال على هضبة ماماييف كورغان التي تطل على مدينة فولغوغراد وهي مدينة ستالينغراد التي كانت إحدى ساحات المعارك الرئيسية في الحرب العالمية الثانية حيث قُتل مليونا شخص خلال معركة ستالينغراد الشهيرة.