أعين الهند والصين وكوريا وتركيا على قطع غيار السيارات في الجزائر!

500 متعامل في معرض "إيكيب أوتو" بداية من الاثنين

– أجنحة تعرض العجلات والبطاريات والزيوت والإكسسوارات الميكانيكية

– برمجة خاصة بـ”صنع في الجزائر” و”ستيلانتيس” و”رونو” يكشفان جديدهما

يكتشف الجزائريون بقصر المعارض بالصنوبر البحري ابتداء من الاثنين المقبل أحدث إنتاج قطع غيار السيارات والإطارات والزيوت والإكسسوارات الميكانيكية، بمشاركة 500 متعامل، يمثل المصنعون المحليون 65 بالمائة منهم، في دفعة تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وإنعاش قطاع السيارات الجزائرية نحو آفاق أوسع.

وتشمل المشاركة أيضا أربع أجنحة من الهند والصين وكوريا الجنوبية وتركيا، إضافة إلى عارضين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولندا وتونس، ما يعكس انفتاح الجزائر دوليا في قطاع السيارات، ويشارك أيضا في هذا الحدث، عدد من أبرز العلامات الكبرى مثل “ستيلانتيس الجزائر” – “يوروريبير” و”رونو الجزائر” – “موتريو”، ما يتيح للزوار الاطلاع على آخر الابتكارات والتقنيات العالمية وتطبيقاتها العملية في السوق الجزائرية.

15 ألف زائر مهني مرتقب

وفي السياق، تنطلق ابتداء من 30 مارس الجاري فعاليات الصالون الدولي لمهنيي صناعة وخدمات ما بعد بيع السيارات “إيكيب أوتو ألجيريا 2026″، بقصر المعارض بالصنوبر البحري “صافكس”، في طبعة استثنائية تحتفي بمرور عشرين سنة على إطلاق هذا الموعد المهني الذي بات يشكل أحد أبرز المنصات القارية في قطاع السيارات.

وتستمر فعاليات الصالون إلى غاية 2 أفريل المقبل، بمشاركة تقارب 500 عارض وعلامة من 11 دولة، ما يعكس المكانة التي اكتسبها الحدث كمنصة مرجعية تجمع المصنعين ومجهزي السيارات والمناولين والموزعين، وفق المعطيات التي تحصلت عليها “الشروق”، إلى جانب خبراء دوليين وصناع قرار، في وقت تتزايد فيه أهمية السوق الجزائرية والإفريقية في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات.

وتأتي هذه الطبعة بطابع احتفالي ومهني في آن واحد، حيث تراهن على إبراز التحولات التي شهدها قطاع ما بعد بيع السيارات في الجزائر خلال العقدين الماضيين، من خلال عرض ابتكارات جديدة تُقدّم لأول مرة، إلى جانب فضاءات عرض وتجارب موسعة، وبرنامج تقني مدعم بورشات ولقاءات متخصصة.

ويُنتظر أن يشكل “صنع في الجزائر” أحد أبرز محاور هذه الدورة، في ظل الحضور اللافت للمؤسسات الوطنية، حيث يمثل المصنعون المحليون نحو 65 بالمائة من إجمالي العارضين، وهو رقم قياسي يعكس الديناميكية الصناعية المتنامية في مجالات قطع الغيار والمكونات والزيوت والإطارات والبطاريات والمنتجات التقنية.

كما سيحظى المناولون بواجهة مميزة لعرض قدراتهم الإنتاجية وتوسيع شبكة شراكاتهم. وفي هذا السياق، سيتم تنظيم ندوة استراتيجية يوم 30 مارس، تتمحور حول دور “صنع في الجزائر” كركيزة للسيادة الصناعية في منظومة تجهيزات السيارات، بمشاركة صناعيين وخبراء ومؤسسات مالية، لمناقشة تحديات تطوير الإنتاج المحلي وآفاقه في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.

كما تسجل طبعة 2026 انفتاحا دوليا لافتا، من خلال حضور أربعة أجنحة تمثل الهند والصين وكوريا الجنوبية وتركيا، إضافة إلى عارضين من دول أوروبية وإفريقية على غرار إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولندا وتونس، وهو ما يؤكد جاذبية السوق الجزائرية كوجهة استثمارية وكمحور إقليمي في قطاع السيارات.

ومن المنتظر أن يستقطب الصالون أكثر من 15 ألف زائر مهني، حيث يوفر فضاء استراتيجيا لعقد لقاءات أعمال ثنائية (بي تو بي)، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار، إلى جانب الاطلاع المباشر على أحدث التوجهات التكنولوجية والابتكارات في مجال خدمات ما بعد البيع.

وبهذا، يكرّس “إيكيب أوتو” الجزائر 2026 موقعه كأحد أهم فضاءات التبادل المهني في شمال إفريقيا، ودعامة أساسية لدعم النسيج الصناعي الوطني وتعزيز تموقع الجزائر ضمن خريطة صناعة السيارات على المستوى الإقليمي والقاري.

هؤلاء أبرز المشاركين

يعتبر معرض “إيكيب أوتو الجزائر 2026” منصة مميزة تجمع أهم الفاعلين في صناعة السيارات، حيث يشارك في هذا الحدث “رونو الجزائر” – “موتريو”، الشركة الرائدة في السيارات والقطع الأصلية، إلى جانب “ستيلانتيس الجزائر” – “يوروريبير”، التي تمثل أحد أضخم التجمعات الصناعية الأوروبية في قطاع السيارات، وتأتي هذه المشاركة لتعكس الاهتمام الكبير بالسوق الجزائرية وتوفير أحدث الابتكارات في السيارات وخدمات ما بعد البيع.

ويحظى المعرض بحضور قوي من الشركات الجزائرية الوطنية، أبرزها “إيريس تاير” للعجلات، أوير بونو للإطارات ومجموعة “بيريك” للأجزاء الصناعية ومجموعة “دي إس تي إتش أوتو”، حيث تقدم هذه الشركات أحدث منتجاتها من الإطارات والمكونات والبطاريات والزيوت والمنتجات التقنية، مما يعزز قدرة المصنعين المحليين على المنافسة في السوق ويبرز كفاءاتهم الصناعية.

ويشارك أيضا عدد كبير من الشركات الأجنبية المتخصصة في قطع الغيار والإكسسوارات من آسيا، مثل “شنغهاي موبن” لتقنيات المواد الجديدة و”جيانغسو أوست” لتصنيع الفلاتر و”تشانغتشو هاؤو تشن” لتصنيع قطع السيارات، إضافة إلى “شندونغ فيكتوري” لتقنيات قطع السيارات الصينية، التي تعرض أحدث تقنيات المحركات وأنظمة التبريد والإكسسوارات الميكانيكية، مما يمنح الزوار فرصة الاطلاع على آخر الابتكارات العالمية وتطبيقاتها العملية في السوق الجزائرية.

كما يشهد المعرض مشاركة قوية لشركات من أوروبا، أبرزها “بي جي إم” المجموعة البولندية للسيارات و”تيكنيتال” الإيطالية، اللتان تقدمان أحدث المنتجات في مجال الإطارات وقطع الغيار والتجهيزات الصناعية، مما يسهم في تعزيز التبادل المعرفي والتقني بين المصنعين المحليين والخبراء الدوليين، ويدعم بناء شراكات استراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي.

ولا يقتصر المعرض على الشركات الكبرى فقط، بل يشمل أيضًا مجموعة من المستوردين المحليين وشركات الخدمات اللوجستية، الذين يعرضون قدراتهم على تلبية احتياجات السوق الوطنية وتطوير شبكة علاقاتهم مع المصنعين والموزعين الدوليين، إلى جانب عدد كبير من العارضين الذين يمثلون طيفا واسعا من صناعة السيارات وقطع الغيار والمكونات. من بين هؤلاء شركات متخصصة في المرشحات مثل “إيه إم سي فلتر” و”بيست فلتر”، وشركات البطاريات مثل أسد الجزائر، وشركات تصنيع الإطارات مثل “غزال جي بي إل”، وشركات تجهيز المحركات مثل “بروڤاليا وبي إس موتور بارس”.

كما توجد شركات متخصصة في أنظمة التكييف مثل “أنهوي داين” وأنظمة التوجيه مثل “أنهوي قوانرون”، إضافة إلى شركات لصناعة قطع السيارات العامة مثل “أي جي-إيه بي جي” و”كار بارتس تر” و”تشانغتشو دينغهاو” و”تشانغتشو هاوشين”. كذلك يشارك عدد من شركات الإضاءة مثل فوشان كوبا، وشركات المعادن والتجهيزات الصناعية مثل المركزية للمعدات الجزائرية و”بريكس قدري” لصناعة السيارات. ويعرض المعرض أيضا شركات متخصصة في المطاط والإكسسوارات مثل “تشاويانغ” لتكنولوجيا الإطارات، وشركات متخصصة في التجارة والتصدير مثل “تشونغتشينغ فالياو” للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى شركات محلية متخصصة مثل “ديزرت غولد” للاستيراد والتصدير والإتحاف و”يورو موتور” و”فابكوم”.

كما يشمل المعرض شركات صيانة وتجهيز السيارات مثل “إيكوموتيف” و”دي آر موتور”، وشركات قطع الغيار العالمية التي تعمل على توريد مكونات متنوعة مثل “غلوبال بريكينغ سيستم كانغزو” و”جي إس بي” مجموعة السيارات “ونجو”، وشركات الإكسسوارات الإلكترونية مثل “غوانغتشو مايسايفي” و”غوانغتشو جينوين أوتو بارتس”. كما يشارك في المعرض عارضون متخصصون في إنتاج الإطارات والمركبات الثقيلة والمعدات الميكانيكية مثل “إيفرجرين تير” ومجموعة “إ5س” ومجموعة “دي إس تي إتش أوتو”، ما يعكس التنوع الكبير للمعرض، ويتيح للزوار فرصة التعرف على كل ما هو جديد في صناعة السيارات وصيانتها ومستلزماتها في الجزائر وشمال إفريقيا.