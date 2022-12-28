أغاني مامي وقروابي وبعزيز تتحول إلى لوحات فنية

التشكيلي مسعود عباوي يستلهم التراث الغنائي الجزائري

تحولت أغاني مامي وبعزيز وقروابي، وغيرها من رموز الفن الجزائري، إلى لوحات فنية، وقعها الأستاذ مسعود عباوي، بقصر الثقافة مفدى زكريا، الذي اختتم اليوم فعالياته.

جاء معرض الفنان والمهندس المعماري مسعود عباوي، في إطار تظاهرة فنية ثقافية، نظمتها جمعية المهندسين المعماريين، وترمي إلى تسليط الضوء على هذا الفرع الذي له علاقة مباشرة مع الفن.

وقال مسعود عباوي إنه في الأصل مهندس معماري يدرس بجامعة سطيف، وجاء إلى الفن من باب الهواية وليس الاحتراف، على اعتبار أن الفن التشكيلي له علاقة وطيدة مع الهندسة المعمارية، من خلال التخطيط والرسم والقياسات.

تقوم تجربة الفنان عباوي على اعتبار أصوات المطربين والفنانين ألوانا مصنفة، تخضع لشدة وقوة ودرجة الصوت. يقوم الفنان بالاستماع إلى الأغاني، وتحويلها لاحقا إلى لوحة فينة، تحمل أشكالا ودلالات فنية وجمالية غاية في الإتقان والبهجة.

يستند الفنان عباوي في تجربته إلى استلهام تجارب عدة مراجع في هذا الاتجاه، مع استعمال التقنية الرقمية التي سهلت الكثير من العمل اليدوي الذي كان يعتمد عليه في السابق.

ولدى الأستاذ عباوي كتاب في هذا الاتجاه، “من النقطة إلى اللطخة التصويرية”، يؤكد أن العناصر التصويرية وغير التصويرية هي نتيجة التقاطع بين النهج التجريبي واستخدام التركيبة التي اعتمدها كل من فاسيلي كاندينسكي، بول جاكسون بولوك، وكليفورد إلمر ستيل وصامويل لويس فرانسيس.” وهي التجربة التي عمل الأستاذ على استلهامها والعمل عليها منذ سنة 1979.

ويشير هذا الكتاب إلى التقنيات المستعملة في رسومات يدوية، بالإضافة إلى التراكيب الدقيقة واللوحات الرقمية والبقع التصويرية.