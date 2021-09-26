أفضل تطبيقات جوجل بلاي في عام 2021

يحتوي متجر جوجل بلاي على الملايين من التطبيقات المتنوعة في مختلف المجالات، ولكن هناك تطبيقات أكثر تخصصًا تعمل على تغيير طريقة استخدامك للهاتف بشكل كبير.

أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي لعام 2021

تطبيق Super Status Bar

يعتبر من أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي التي تتيح لك تخصيص شريط الحالة في هاتفك بشكل كامل، حيث يمكنك ضبط إعدادات التطبيق للوصول السريع إلى أزرار سطوع الشاشة وتغيير مستوى الصوت عن طريق التمرير على طول الجزء العلوي من الشاشة.

ويتيح لك التطبيق ايضًا إعداد شريط للحصول على معاينات لرسائلك الواردة والإشعارات، بالإضافة إلى تكوين العديد من عناصر التحكم الأخرى بالإيماءات أو مراقبة عمر البطارية أو تغيير شكل الهاتف ومظهره بالكامل.

ويتوفر التطبيق مجانًا عبر هذا الرابط.

تطبيق Universal Copy

يتيح لك التطبيق القدرة على نسخ ولصق أي شيء تقريبًا من أي تطبيق وحتى نسخ النص من صورة، وكل ما عليك فعله هو منح التطبيق الأذونات ذات الصلة.

وفي المرة التالية التي تريد فيها نسخ نص ما عليك سوى تشغيل التطبيق باستخدام الرابط الموجود في شريط الإشعارات، ومن ثم الضغط مطولًا على النص أو تنشيط وضع المسح للعثور على نص في صورة.

ويتوفر التطبيق مجانًا عبر هذا الرابط.

تطبيق Full Screen Gestures

يتيح لك التطبيق إمكانية تخصيص الإيماءات للعمل من أي مكان. سواء على طول الحافات اليسرى واليمنى والسفلية للشاشة. كما يسمح لك بتعيين وظيفتين لكل حافة.

وتمكنك هذه الخيارات الإضافية من التحكم في مستوى الصوت وتشغيل مساعد جوجل وتبديل ضوء الفلاش وغير ذلك الكثير.

ويتوفر التطبيق مجانًا عبر هذا الرابط.

تطبيق IFTTT

من أبرز تطبيقات أتمتة المهام في متجر جوجل بلاي وأفضلها حيث يتيح لك إنشاء تطبيقات صغيرة تربط بين خدمتين أو جهازين عبر الإنترنت. وجعل هاتف أندرويد كجهاز مركزي، ويمكنك استخدام التطبيق لأتمتة المهام في هاتفك.

على سبيل المثال يمكنك استخدام التطبيق للتحكم في أجهزتك الذكية. أو التغريد تلقائيًا أو الحصول على إشعارات بشأن انخفاض أسعار المنتجات التي تتطلع إلى شرائها.

ويتوفر التطبيق مجانًا عبر هذا الرابط.

تطبيق Notepin

يتيح لك التطبيق إنشاء ملاحظات ومن ثم تثبيتها في لوحة الإشعارات بصفتها تذكيرات حتى تقوم بإلغاء تثبيتها، ويمكنك فرز ملاحظاتك حسب الأولوية أو المضافة مؤخرًا، مما يجعله أحد أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي لمساعدتك في تنظيم أشيائك وزيادة إنتاجيتك.

ويتوفر التطبيق مجانًا عبر هذا الرابط.