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رياضة

أفعى سامّة في فراش “الغول” الألماني!

الشروق الرياضي
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أفعى سامّة في فراش “الغول” الألماني!
ح.م
جوشوا كيميش.

كشف لاعبو منتخب ألمانيا أنهم رأوا أفعى سامّة تُعرف بِاسم “رأس النّحاس”، بِالقرب من مقرّ إقامة الفريق في مدينة وينستون سالم الأمريكية.

وفي أحدث مؤتمر صحفي نشّطه قائد منتخب ألمانيا، قال جوشوا كيميش: “رأينا أفعى، وقيل لنا إنها سامّة. إذا تعرّضت للدغة، يجب عليك الذهاب إلى المستشفى. لا أعتقد أنك ستموت، لكنها بِالتأكيد خطيرة”.

وأضاف لاعب نادي بايرن ميونيخ، كما نقلته على لسانه صحيفة “بيلد” الألمانية: “لديّ شعور بِأنه إذا دُسْتَ على أفعى كهذه، فقد ينتهي الأمر بشكل سيّئ. لهذا السبب نحاول الابتعاد عن الحيوانات هنا”.

وكان المدافع جوشوا كيميش (31 سنة) قد تألّق في مباراة فوز ألمانيا على فريق كوراساو (7-1)، حيث صنع هدفَين بِتمريرتَين حاسمتَين. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 83.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة هيوستن الأمريكية مساء الأحد الماضي، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِكأس العالم 2026.

منتخب “الغول” الألماني يكون بهذا الفوز الثقيل قد كشّر عن أنيابه، لِمسح إخفاقَي مونديالَي 2018 و2022 (الخروج من الدور الأوّل)، ورفع تحدّي ترصيع القميص بِنجمة عالمية خامسة.

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