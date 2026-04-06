أكثر من 21 ألف مشروع استثماري مسجل و54% منها دخلت مرحلة الإنجاز

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أزيد من 21 ألف مشروع استثماري إلى غاية 31 مارس الماضي، مع دخول 54 بالمائة من المشاريع المصرح بتقدمها مرحلة الإنجاز الفعلي، في حين بلغ عدد المشاريع التي دخلت حيز الإنتاج 1364 مشروعًا، وفق ما كشفه المدير العام للوكالة عمر ركاش.

وأوضح ركاش، خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري أن هذه المشاريع المسجلة منذ انطلاق نشاط الوكالة في 1 نوفمبر 2022، تتوزع بين استثمارات محلية وأجنبية وأخرى بالشراكة مع متعاملين أجانب، مشيرًا إلى تسجيل 2131 مشروعًا خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مع توقع استحداث نحو 59 ألف منصب شغل.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس استمرار المنحى التصاعدي لمناخ الأعمال، مدعومًا بتزايد عدد المشاريع قيد الدراسة على مستوى شبابيك الوكالة، إلى جانب الجهود المبذولة لمرافقة المستثمرين وتحويل المشاريع المسجلة إلى استثمارات مجسدة ميدانيًا بما يعزز السيادة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بتقدم المشاريع، أفاد المسؤول أن 11 ألفًا و665 مشروعًا أودع أصحابها وضعية تقدم الإنجاز وفقًا للتشريع، من بينها 6240 مشروعًا دخلت مرحلة الإنجاز الفعلي، ما يمثل 54 بالمائة، إضافة إلى 1364 مشروعًا دخلت مرحلة الإنتاج.

وأشار إلى أن الوكالة تركز على المشاريع التي تدعم التوازنات الاقتصادية وتساهم في تقليص الواردات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ومن جهة أخرى، أبرز ركاش دور منصة “المستثمر” في تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، خاصة في تسيير العقار الاقتصادي، مؤكدًا أنه لم يعد يتم منح أي وعاء عقاري خارج هذه المنصة، بما في ذلك لفائدة المؤسسات العمومية.

كما نوه بدور اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار في ترسيخ الشفافية، معتبرًا أن استحداثها يعكس إرادة السلطات العمومية في ضمان المساواة في المعاملة وحماية حقوق المستثمرين.