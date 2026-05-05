أكثر من 350 شركة جزائرية تشارك في معرض المنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط

تُفتتح، اليوم الثلاثاء، النسخة الثامنة من معرض المنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط، بمشاركة قياسية تفوق 350 شركة جزائرية تنشط في مختلف القطاعات، في خطوة تستهدف تعزيز حضور المنتوج الوطني في السوق الموريتانية ودعم الصادرات خارج المحروقات.

وأفادت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في بيان لها بأن التحضيرات الميدانية جرت بوتيرة متسارعة، من خلال تهيئة أجنحة العرض وفق معايير تنظيمية حديثة، إلى جانب برمجة لقاءات أعمال ثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين وندوات اقتصادية متخصصة لبحث فرص الاستثمار واستكشاف مجالات جديدة للشراكة الثنائية.

ويمتد المعرض على مدار سبعة أيام من 5 إلى 11 ماي، حيث يشهد مشاركة واسعة تعكس، حسب الوزارة، الديناميكية المتنامية للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا، في إطار توجه مشترك لتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويُرتقب أن يشكل هذا الحدث منصة استراتيجية لعرض طيف متنوع من المنتجات والخدمات الجزائرية، بما يعزز فرص الشراكة ويفتح آفاقا جديدة للتبادل التجاري، فضلا عن دعم جهود ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وأكدت الوزارة أن التظاهرة توفر فضاء متكاملا للفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، بما يسمح بتوسيع شبكة العلاقات التجارية واستكشاف فرص استثمارية جديدة تعزز التعاون الثنائي.