أكثر من 53 ألف تاجر يداومون خلال عيد الأضحى

تسخّر وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في الجزائر أزيد من 53 ألف تاجر لضمان التموين المنتظم بالمواد الأساسية والخدمات واسعة الاستهلاك خلال أيام عيد الأضحى، في إطار برنامج مداومة وطني شامل يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.

وأعلن المدير المركزي بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، كمال بوخداش، خلال نزوله ضيفًا على برنامج “ضيف الصباح” عبر القناة الإذاعية الأولى أن البرنامج يشمل 6602 مخبزة و28663 تاجرًا ينشطون في مجال المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه، إلى جانب 17905 متعاملين في قطاعات مختلفة، من بينها خدمات تصليح العجلات، بما يضمن استمرارية توفير مختلف الخدمات الأساسية خلال فترة العيد.

كما تم، وفق المعطيات التي قدّمها بوخداش، تسخير 541 وحدة إنتاجية لتعزيز تموين السوق، إضافة إلى 195 ملبنة و46 وحدة لإنتاج المياه المعدنية، تحسبًا للطلب المرتفع الذي يشهده السوق خلال هذه المناسبة.

وفي إطار تنظيم سوق الجملة، أوضح المسؤول أن الوزارة بالتنسيق مع مصالح الفلاحة وضعت برنامجًا خاصًا يشمل 47 سوق جملة للخضر والفواكه عبر مختلف ولايات الجزائر، مع ضمان تموين المطاحن بمادة القمح والملبنات بمسحوق الحليب، بهدف استقرار الإمدادات الغذائية خلال فترة العيد.

ولضمان تنفيذ برنامج المداومة ميدانيًا، تم تسخير 2684 عون مراقبة عبر التراب الوطني لمتابعة مدى التزام التجار بالبرنامج المسطر والتأكد من استمرارية النشاط خلال أيام العيد.

كما أكد بوخداش أن مصالح الرقابة ستتخذ إجراءات قانونية وإدارية ضد المخالفين، تشمل تحرير محاضر قضائية وفرض عقوبات قد تصل إلى الغلق الإداري للمحلات التجارية إلى حين تسوية وضعيتها.

وفي سياق تعزيز الرقابة الرقمية، أعلنت الوزارة عن توسيع استخدام التطبيق الرقمي “مرافقك الدائم” الخاص بنظام المداومة، مع إضافة خصائص جديدة تسمح للمواطنين بالتبليغ عن التجاوزات على مدار السنة، إلى جانب تمكينهم من الاطلاع على قائمة التجار المداومين في مختلف الولايات، بما يعزز إشراك المستهلك في عملية الرقابة الميدانية وضمان استمرارية التموين.