“أكساس” يُريد أن يكون مدربا.. يوما ما

خضع لاعبون دوليون جزائريون سابقون للمعيار الثاني، الخاص بالتربص التكويني لِنيل شهادة التدريب من الدرجتَين الثانية والثالثة، التابعة للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

ونظّم التربّص الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بواسطة المديرية الفنية الوطنية التي يقودها علي موسر، بِمركز تجمّع وتحضير النخبة الرياضية بِبلدية فوكة (ولاية تيبازة).

وضمّت هذه الدفعة لاعبون سابقون أو لا يزالون يُمارسون رياضة كرة القدم، أمثال أمين أكساس وجمال بلعمري ومحمد الأمين زيماموش وفاروق بلقايد والحاج بوقش وأكرم جحنيط، وغيرهم.

ويدوم التربّص التكويني خمسة أيام إلى غاية الخميس المقبل.

