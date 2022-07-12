ألماني يمزق خمار سيدة مسلمة ويعتدي عليها بالضرب

في حادثة أخرى من أعمال العنف ضد المسلمين في ألمانيا، تعرضت امرأة ترتدي الحجاب لاعتداء جسدي في العاصمة برلين.

وبحسب صحيفة “دير شبيغل” اليومية، مزق مهاجم يبلغ من العمر 37 عامًا خمار سيدة مسلمة تبلغ من العمر 39 عامًا قبل أن يصيب رأسها والجزء العلوي من جسدها.

وأضافت الصحيفة أن الهجوم وقع في مطعم في منطقة فايسنسي، كما أفادت عن هجوم عنصري آخر في منطقة برينزلور بيرغ في برلين في وقت سابق يوم الجمعة، حيث قام رجل يبلغ من العمر 52 عامًا بإهانة عنصرية لامرأتين.

وذكر نفس المصدر، أن المهاجم اعتقل ونقل إلى عيادة للسلوك غير الطبيعي قبل إطلاق سراحه.

ورغم من أن الدستور الألماني يضمن حرية الدين، إلا أن المسلمين، وخاصة النساء المحجبات، غالباً ما يواجهون ممارسات تمييزية في التعليم وسوق العمل.

وشهدت البلاد تزايدًا في العنصرية وكراهية الإسلام في السنوات الأخيرة تغذيها دعاية جماعات النازيين الجدد وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وتعتبر ألمانيا التي يزيد عدد سكانها عن 83 مليون نسمة، ثاني أكبر بلد من حيث عدد المسلمين في أوروبا الغربية، بعد فرنسا، وبين ما يقرب من 5.3 مليون مسلم في البلاد، يتواجد 3 ملايين مسلم من أصل تركي.