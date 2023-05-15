أمير سعيود يضع بصمته في الدوري السعودي

سجل عشرة أهداف وصنع ستة أخرى لزملائه

توهج المحترفون العرب في الدوري السعودي بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي، خاصة من يشعلون المدرجات بأهدافهم في كل جولة من الجولات التي يخوضها.

وعلى الرغم من زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، وقدوم المحترفين من كافة أنحاء العالم، إلا أن اللاعب العربي، استطاع أن يتواجد في الدوري، مزاحما الكثير من النجوم، ويأتي في مقدمتهم الدولي الجزائري أمير سعيود صاحب 32 عاما واحدا من أبرز اللاعبين في دوري “روشن” السعودي هذا الموسم مع فريقه الطائي، حيث أسهم بـ16 هدفا مع فريقه بالدوري من أصل 25 مباراة لعبها، وسجل أمير 10 أهداف في حين صنع 6 أهداف لزملائه بالفريق، وهو واحد من نجوم الموسم بلا شك.

وفي آخر مباراة للدولي الجزائري التي خسر فيها أمام فريق الطائي بِنتيجة (3-4) أمام المُضيّف نادي الباطن، لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة السعودية، سجل أمير سعيود الهدف الأوّل لِفريقه الطائي وأيضا في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 14، رافعا غلّته إلى 10 أهداف بِزيّ نادي الطائي، في البطولة السعودية هذا الموسم. واللافت أن فريق الطائي كان مُتقدّما في النتيجة بِثلاثية نظيفة (الدقائق الـ 14 والـ 18 والـ 28)، قبل أن ينتفض نادي الباطن ويُوقّع رباعية (الدقائق 45+3 والـ 52 والـ 87 و90+11)، ويُحرز الفوز. وبات فريق الطائي بعد هذه الخسارة في المركز الـ 7 بِرصيد 34 نقطة، ويتذيّل نادي الباطن لائحة الترتيب في المركز الـ 16 بِمجموع 18 نقطة.