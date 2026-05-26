أمير قطر يدعو إلى تغليب الحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد في المنطقة

دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى “تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية” لوقف التصعيد في المنطقة.

وجرى خلال الاتصال، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية، استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

حيث أكد الأمير تميم لبزشكيان “موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية”.

مؤكدا “ضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية والحكمة، لتجنيب المنطقة تداعيات التصعيد”.

كما أعرب أمير قطر بذات المناسبة، عن “تقديره لانخراط الحكومة الإيرانية في الحوار والعمل بشكل بناء على احتواء التوترات وصون أمن المنطقة واستقرارها عبر الحلول السلمية”.

قبل أن يدعو إلى “مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار المفاوضات التي تتولى جمهورية باكستان الإسلامية تيسيرها. وتعزيز الحوار مع دول المنطقة”.

من جانبه، ثمن الرئيس الإيراني “جهود الأمير في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة”. مؤكدا “ترحيبه واهتمامه بشأن الدفع نحو التوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار الإقليمي والدولي”، يقول المصدر.