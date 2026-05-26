-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الإيراني

أمير قطر يدعو إلى تغليب الحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد في المنطقة

الشروق أونلاين
  • 49
  • 0
أمير قطر يدعو إلى تغليب الحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد في المنطقة
أرشيف
لقاء سابق بين أمير قطر والرئيس الإيراني

دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى “تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية” لوقف التصعيد في المنطقة.

وجرى خلال الاتصال، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية، استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

حيث أكد الأمير تميم لبزشكيان “موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية”.

مؤكدا “ضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية والحكمة، لتجنيب المنطقة تداعيات التصعيد”.

كما أعرب أمير قطر بذات المناسبة، عن “تقديره لانخراط الحكومة الإيرانية في الحوار والعمل بشكل بناء على احتواء التوترات وصون أمن المنطقة واستقرارها عبر الحلول السلمية”.

قبل أن يدعو إلى “مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار المفاوضات التي تتولى جمهورية باكستان الإسلامية تيسيرها. وتعزيز الحوار مع دول المنطقة”.

من جانبه، ثمن الرئيس الإيراني “جهود الأمير في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة”. مؤكدا “ترحيبه واهتمامه بشأن الدفع نحو التوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار الإقليمي والدولي”، يقول المصدر.

مقالات ذات صلة
مشاهد مهيبة.. توافد ملايين الحجاج إلى منى لقضاء “يوم التروية”

مشاهد مهيبة.. توافد ملايين الحجاج إلى منى لقضاء “يوم التروية”

18 دولة من بينها الجزائر تدين إقدام إقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة في القدس

18 دولة من بينها الجزائر تدين إقدام إقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة في القدس

الاتفاق مع إيران.. ترامب “غير مستعجل” ونتنياهو يتمسك بـ “الحرب”

الاتفاق مع إيران.. ترامب “غير مستعجل” ونتنياهو يتمسك بـ “الحرب”

واشنطن تستأنف ضرباتها ضد طهران والاحتلال يتوعد حزب الله

واشنطن تستأنف ضرباتها ضد طهران والاحتلال يتوعد حزب الله

من كل بقاع الأرض إلى عرفات.. أجمل لوحة لضيوف الرحمن في يوم الحج الأعظم

من كل بقاع الأرض إلى عرفات.. أجمل لوحة لضيوف الرحمن في يوم الحج الأعظم

“60 يوما لتغيير وجه المنطقة”.. هذه تفاصيل الصفقة المرتقبة بين واشنطن وطهران!

“60 يوما لتغيير وجه المنطقة”.. هذه تفاصيل الصفقة المرتقبة بين واشنطن وطهران!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد