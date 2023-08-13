أمين توغاي على رادار نادي الغرافة القطري

فيما يرغب الترجي التونسي في بقائه لموسم آخر

دخل مدافع المنتخب الوطني، محمد أمين توغاي، ضمن اهتمامات نادي الغرافة القطري، الذي يرغب في ضمه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الجديد، حسب ما كشفه موقع “وين وين” القطري.

وحسب ذات المصدر، فإن الفريق القطري وضع مدافع الترجي الرياضي التونسي ضمن أهدافه، حيث يسعى لحسم الصفقة والتوصل لاتفاقٍ نهائي مع مسؤولي النادي التونسي واللاعب.

ويُعتبَر توغاي لاعبا مهما في الترجي التونسي، وهو ما جعل من إدارة النادي تتمسك بخدماته لموسم آخر، وأبدت رغبتها في تجديد عقده الذي ينتهي نهاية جوان 2024، بينما يرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة.

من جهته، يسعى نادي الغرافة لحسم استقداماته في أسرع وقت ممكن، وهذا قبل أسبوع عن موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد المقرر الأحد المقبل 17 أوت الحالي، والذي يفتتح فيه الفهود موسمهم بمواجهة نارية أمام نادي قطر.

وتحسبا للموسم الجديد، قررت إدارة الغرافة إحداث بعض التغييرات على تشكيلة الفريق، حيث تعاقد الفريق مع النجم التونسي فرجاني ساسي القادم من الدحيل، والمهاجم الإيفواري يوهان بولي القادم من الريان، بينما فضّل عدم تجديد عقود 3 محترفين هم الثنائي الجزائري إسحاق بلفضيل ومهدي تاهرات والمدافع الأوزبكي إسلام توختاخوجاييف.

وقرر فريق الفهود الاحتفاظ بهداف الفريق برصيد 7 أهداف في الموسم الماضي، الجزائري ياسين براهيمي، إلى جانب مواطنه فريد بولاية، الذي سبق وأن أكدت مصادرنا مواصلته مع الغرافة لموسم آخر بعكس التقارير التي تحدثت عن مغادرته.

وأنهى الغرافة الموسم الماضي دوري نجوم قطر في المركز السادس وحقق أرقامًا لم ترضِ جماهير النادي، فخلال 22 مباراة، فاز الغرافة 9 مرات وتلقى 8 هزائم بينما تعادل في 5 مباريات وسجل 32 هدفًا واستقبل 38 هدفًا.