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رياضة

نحو مغادرة توغاي للترجي التونسي

الشروق الرياضي
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نحو مغادرة توغاي للترجي التونسي

يسعى الدولي الجزائري محمد أمين توغاي، مدافع نادي الترجي الرياضي التونسي، لتغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة خلال الفترة القادمة.

وأفادت مصادر صحفية أن أمين توغاي أخبر مسؤولي الترجي برغبته في الرحيل، كما أن إدارة الفريق التونسي منفتحة بدورها على بيع ما تبقى من عقد اللاعب وإن كان الأمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت نفس المصادر أن الترجي مستعد لبيع عقد الدولي الجزائري محمد أمين توغاي، خاصة أن عقده ينتهي في الصيف المقبل، وقد تلقى بعض العروض من أندية خليجية، كما أن رحيله الموسم القادم سيكون بشكل مجاني وهو ما يريد الترجي تفاديه. يُذكر أن الترجي يشارك في النسخة القادمة من كأس الملك سلمان، حيث يتواجد في المجموعة الأولى والتي تضم أيضاً الاتحاد السعودي والشرطة العراقي، والصفاقسي التونسي.

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