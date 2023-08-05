أمين غويري قد يلتحق بـ”الخضر” في سبتمبر المقبل

استكمل كافة الإجراءات لتغيير جنسيته الرياضية

استكمل المهاجم الجزائري لنادي رين الفرنسي، أمين غويري، كافة الإجراءات القانونية والإدارية على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لتغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية، كما تقدم بطلب الحصول على جواز سفره الجزائري، وهذا تحسبا للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني في المواعيد القادمة.

أكدت مصادر صحفية متطابقة إتمام نجم نادي رين الفرنسي ذي الأصول الجزائرية، أمين غويري جميع الإجراءات الإدارية على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن طلب تغيير جنسيته الرياضية، معتبرة أن العملية تمت بنجاح.

وسيكون غويري دعما قويا ومميزا بالنسبة لهجوم المنتخب الوطني، الذي يعاني في الفترة الأخيرة من نقص الفعالية، حيث بإمكانه تحسين أداء الهجوم ومنح الإضافة التي يبحث عنها المدرب الوطني جمال بلماضي.

ويتمنى أنصار الخضر أن يكون أمين غويري حاضرا خلال تربص شهر سبتمبر المقبل، والذي ستتخلله مباراة تنزانيا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ومواجهة ودية أخرى أمام بطل إفريقيا السينغال.

يذكر أن أمين غويري من مواليد سنة 2000 بفرنسا من أبوين جزائريين، وسبق له تمثيل جميع منتخبات فرنسا لجميع الفئات السنية. علما وأن اللاعب خريج مدرسة شبان نادي أولمبيك ليون الفرنسي التي انضم إليها عام 2013 قادما من نادي بورغان جالييه الهاوي.

وخاض صاحب الـ23 عاما 15 مباراة مع ليون ليتنقل في 2020 لنادي نيس مقابل 7 ملايين يورو، قبل أن ينضم بعدها بعامين لصفوف نادي رين في صفقة بلغت قيمتها 28 مليون يورو.

ويملك أمين غويري في سجله لحد الآن 116 مباراة بالدوري الفرنسي سجل فيها 37 هدفا وأهدى 21 تمريرة حاسمة.