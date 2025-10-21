“أم أس سي” ترفع تكاليف الشحن البحري إلى الجزائر!

ضعف الأسعار المخصصة لبلدان شمال أوروبا

أعلنت شركة الشحن البحري الإيطالية السويسرية “أم أس سي” عن إجراءات جديدة في تكلفة الشحن البحري من موانئ الشرق الأدنى (الصين، اليابان، كوريا …) الى موانئ حوض البحر المتوسط بما فيها الجزائر.

وأظهر البيان الصادر عن الشركة، تحوز “الشرورق اونلاين” على نسخة منه، اعتماد أسعار مرتفعة على الحاويات ذات سعة 20 و 40 قدما المتوجهة الى الجزائر، مقارنة بالحاويات المتوجهة الى موانئ أخرى غرب المتوسط أو شمال أوروبا.

وحسب ذات المصدر، فقد بلغ سعر شحن حاويات 20 و 40 قدما الى الجزائر بـ 3800 دولار و 5200 دولارا على التوالي، بزيادة قدرها (100 و 200 دولار)، في حين يتم اعتماد أسعار منخفضة على الحاويات المتوجهة الى مينائي برشلونة وفالنسيا الاسبانيين والمقدّرة بـ 2600 دولار و 3200 دولار.

وبخصوص موانئ شمال أوروبا قررت الشركة متعدّدة الجنسيات، اعتماد أسعار منخفضة أيضا رغم بعد المسافة بين موانئ الانطلاق الآسيوية والوصول الأوروبية، حيث تبلغ تكلفة شحن الحاويات ذات سعة 20 و 40 قدما مستوى 1650 دولار و 2700 دولار، أي بنحو -50% مقارنة بالأسعار المطبقة على الجزائر.

وفي شهر أفريل الماضي، اعتمدت ذات الشركة أسعار وصفت بالخيالية من قبل المتعاملين الاقتصاديين، المستوردين من الصين الى الجزائر، حيث تمّ اعتماد سعر 4750 دولار و 6300 دولار للحاويات ذات سعة 20 و 40 قدما على التوالي.

وتعدّ الأسعار المطبقة من قبل الشركات متعددة الجنسيات سواء “أم أس سي” أو “ميرسك” او “سي أم أ – سي جي أم” أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الصين وغيرها من البلدان الأجنبية الى الجزائر.