أم تلد 4 توائم بسطيف

أنجبت مساء الثلاثاء، أم 4 توائم بمدينة سطيف، إثر ولادة قيصرية جاءت بعد حمل أتعب الأم التي سبق لها أن فقدت ابنها الأول منذ عام فأبدلها الله بأربعة مواليد دفعة واحدة.

الأم زوجة رجل بطال يقطن بحي الهضاب بمدينة سطيف، تنقلت إلى المستشفى العمومي الأم والطفولة بحي الباز بسطيف، من أجل ولادة غير عادية وغير معهودة بالنسبة للطاقم الطبي الذي اضطر إلى إخضاع الأم لعملية قيصرية، انتهت بسلام وأنجبت الأم 4 مواليد منهم 3 ذكور وبنت، تمت تسميتهم يونس ويوسف وأنس ومريم.

وتبين من خلال الفحص الأولي أن يوسف ومريم يتمتعان بصحة جيدة، في حين يعاني أنس من داء الصفراء ويونس يعاني من نقص الأوكسجين، وهما الآن يخضعان للعناية الطبية، وبسببهما لازالت الأم رفقة مواليدها ماكثة بالمستشفى. وفي تصريح للشروق اليومي يقول أب المواليد الأربعة السيد (خ.نبيل) أنه تزوج منذ 4 سنوات، وسبق له أن رزق بولد سمي محمد آدم عاش عامين، لكنه توفي بتاريخ 20 ماي من السنة الماضية 2021. وشاءت أقدار الله أن يُرزق بأربعة أبناء بتاريخ 22 شهر ماي من هذه العام. أي بعد عام ويومين بالتمام.