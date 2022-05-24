-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

أم تلد 4 توائم بسطيف

سمير مخربش
  • 348
  • 0
أم تلد 4 توائم بسطيف
أرشيف

أنجبت مساء الثلاثاء، أم 4 توائم بمدينة سطيف، إثر ولادة قيصرية جاءت بعد حمل أتعب الأم التي سبق لها أن فقدت ابنها الأول منذ عام فأبدلها الله بأربعة مواليد دفعة واحدة.

الأم زوجة رجل بطال يقطن بحي الهضاب بمدينة سطيف، تنقلت إلى المستشفى العمومي الأم والطفولة بحي الباز بسطيف، من أجل ولادة غير عادية وغير معهودة بالنسبة للطاقم الطبي الذي اضطر إلى إخضاع الأم لعملية قيصرية، انتهت بسلام وأنجبت الأم 4 مواليد منهم 3 ذكور وبنت، تمت تسميتهم يونس ويوسف وأنس ومريم.

وتبين من خلال الفحص الأولي أن يوسف ومريم يتمتعان بصحة جيدة، في حين يعاني أنس من داء الصفراء ويونس يعاني من نقص الأوكسجين، وهما الآن يخضعان للعناية الطبية، وبسببهما لازالت الأم رفقة مواليدها ماكثة بالمستشفى. وفي تصريح للشروق اليومي يقول أب المواليد الأربعة السيد (خ.نبيل) أنه تزوج منذ 4 سنوات، وسبق له أن رزق بولد سمي محمد آدم عاش عامين، لكنه توفي بتاريخ 20 ماي من السنة الماضية 2021. وشاءت أقدار الله أن يُرزق بأربعة أبناء بتاريخ 22 شهر ماي من هذه العام. أي بعد عام ويومين بالتمام.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله لعباطشة بعد لقاء الرئيس تبون

هذا ما قاله لعباطشة بعد لقاء الرئيس تبون

وفاة الإطار السابق بوزارة العدل جبراني عباس

وفاة الإطار السابق بوزارة العدل جبراني عباس

البناء العشوائي يجر مسؤولين إلى العدالة بالشلف

البناء العشوائي يجر مسؤولين إلى العدالة بالشلف

بالصور.. 11 مهمة لوحدة الدراجات النارية المكلفة بالابلاغ عن التجاوزات البيئية

بالصور.. 11 مهمة لوحدة الدراجات النارية المكلفة بالابلاغ عن التجاوزات البيئية

تفكيك 400 شبكة تهريب مهاجرين في 2020-2021 بالجزائر

تفكيك 400 شبكة تهريب مهاجرين في 2020-2021 بالجزائر

15 سنة حبسًا وغرامات مالية للغشاشين في البكالوريا

15 سنة حبسًا وغرامات مالية للغشاشين في البكالوريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد