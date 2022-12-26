أم وليد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة مداخيلها من يوتيوب (فيديو)

خرجت اليوتيوبر الجزائرية أم وليد عن صمتها وكشفت حقيقة مداخيلها من يوتيوب، بعدما كشف موقع متخصص في الإحصايات عن أرقام قياسية أثارت ضجة عبر الشبكات.

وبحسب ما أفادت مذيعة برنامج “لايف المشاهير” الذي تبثه قناة الشروق العامة، فقد تم التواصل مع سميرة بزاوية مالكة قناة سميرة التي تشتغل بها الطباخة الشهيرة.

وقالت المذيعة أن السيدة بزاوية اتصلت بأم وليد والتي أكدت لها أنها لا تتقاضى تلك المبالغ الخيالية من يوتيوب، وأنها تتقاضى مبالغ صغيرة من البنك حسب عدد المشاهدات والمشتركين.

وكان موقع “ناث وورث سبوت” المتخصص في الإحصائيات، قد كشف أن ثروة الطباخة الجزائرية فاقت 4 ملايين دولار من عائداتها على يوتيوب.

وأشار إلى أن القناة على يوتيوب جذبت 11.3 مليون مشترك، منذ إطلاقها عام 2015، موضحا أنه رغم استحالة الوصول إلى رقم ثابت لعائداتها، إلا أنه يمكن أن تصل ثروتها إلى نحو 3.35 مليون دولار.

وقال الموقع أنه اعتمد في تحديد مداخيل القناة، على عائدات إعلانات يوتيوب، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون صافي ثروتها أعلى بالنظر لمصادر الدخل لمستخدم يوتيوب، مشيرا إلى أن التوقعات تصل إلى 4.7 مليون دولار.

وتابع موقع “نات وورث سبوت” أن اليوتيوبر تكسب ما يقدر بنحو 838 ألف دولار في السنة، مشيرا إلى أن قناتها على يوتيوب تستقطب أكثر من 465 ألف مشاهدة يومياً.

ويمكن لمستخدمي “يوتيوب”حسب الموقع، كسب ما يتراوح بين 3 دولارات و7 دولارات لكل ألف مشاهدة للفيديو، إذا كانت أم وليد ضمن هذا النطاق، يرى الموقع أنها تكسب 55.89 ألف دولار شهريًا، بإجمالي 838.4 ألف دولار سنويًا.

وبداية سبتمبر الماضي حقّقت قناة “أم وليد” للطبخ قفزة جديدة بعد تحصلها على الدرع الماسي من يوتيوب، حيث وصلت إلى 11 مليون مشترك وملياري مشاهدة.

وبحسب متابعين أصبحت اليوتيوبر الجزائرية أول امرأة في المغرب العربي تكسب هذا العدد من المشتركين والمشاهدات.