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رياضة

أنباء سيّئة عن المدافع فارس

علي بهلولي
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أنباء سيّئة عن المدافع فارس

يمرّ اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس مدافع فريق جنوة الإيطالي هذه الأيّام، بِوضعية سيّئة.

ومازال المدافع محمد فارس بعيدا عن المنافسة منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي، بِداعي إصابة عضلية.

وتُخطّط إدارة نادي جنوة لِإعارة محمد فارس إلى فريق ساسولو الإيطالي، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل. نظير جلب المدافع اليوناني جيورجيوس كيرياكوبولوس (صفقة تبادل).

ولم يُقدّم محمد فارس ما كان منتظرا منه، فضلا عن إصابته وعدم خوضه للمنافسات الرّسمية. وهو سبب التخطيط لِإعارته، كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الثلاثاء.

واكتفى محمد فارس بِالمشاركة في 5 مقابلات فقط أساسيا، لِحساب بطولة إيطاليا للموسم الحالي. من أصل 18 مباراة خاضها فريقه جنوة.

وكانت إدارة نادي جنوة قد انتدبت المدافع فارس (25 سنة) في الصيف الماضي، بِصيغة الإعارة لِمدّة موسم واحد.

ومازال محمد فارس يرتبط مع نادي لاتسيو الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وتعني هذه الأنباء أن محمد فارس يتّجه لِعدم المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي المقبل.

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