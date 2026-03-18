أنبوب الغاز العابر للصحراء.. سوناطراك تطلق المرحلة العملياتية لدراسة المسار

أعلن مجمع “سوناطراك” عن إطلاق المرحلة العملياتية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء مباشرة بعد شهر رمضان 2026، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع تعبئة كافة الإمكانيات لإنجاز مختلف مراحل هذا المشروع الاستراتيجي الذي يربط بين نيجيريا والنيجر والجزائر.

وفي إطار التحضيرات، أوضح التلفزيون العمومي الجزائري أن المجمع أوفد فريقاً في مهمة عمل إلى نيامي عاصمة النيجر، بهدف جمع المعطيات التقنية المتعلقة بمسار الأنبوب داخل الأراضي النيجرية، بالتنسيق مع الجانب النيجري، إلى جانب دراسة الإطار القانوني والتنظيمي، خصوصاً ما يتعلق بإنجاز ومد القنوات، ودراسات الخطر والأثر البيئي، وكذا التراخيص وأذونات البناء المرتبطة بالمشروع.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات والمباحثات التقنية مع مسؤولي الشركة النيجرية للبترول “سونيداب”، ومسؤولي وزارة البترول في النيجر، إضافة إلى أطراف أخرى معنية مباشرة بهذا المشروع ذي البعد الإقليمي والعابر للقارات.

كما يهدف البرنامج إلى دراسة المراحل العملياتية الأولى بشكل مشترك، تحضيراً لإنجاز دراسات مسار الأنبوب على الأراضي النيجرية، مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج الأولية لدراسة الجدوى التي أنجزها مكتب الدراسات “بينسبين”.

وأكد المجمع أن هذه الخطوة تمثل مرحلة تمهيدية تسبق إنجاز الدراسات التفصيلية لمسار الأنبوب، ثم الانتقال إلى مرحلة البناء والتنفيذ الفعلي للمشروع.

وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن الديناميكية الجديدة التي تعتمدها الجزائر لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، وترقية التعاون جنوب-جنوب، كما يعكس إرادة سوناطراك في تعزيز حضورها على الساحة الطاقوية القارية.