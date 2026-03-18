أنبوب الغاز العابر للصحراء.. سوناطراك تطلق المرحلة العملياتية لدراسة المسار

محمد فاسي
أنبوب الغاز العابر للصحراء

أعلن مجمع “سوناطراك” عن إطلاق المرحلة العملياتية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء مباشرة بعد شهر رمضان 2026، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع تعبئة كافة الإمكانيات لإنجاز مختلف مراحل هذا المشروع الاستراتيجي الذي يربط بين نيجيريا والنيجر والجزائر.

وفي إطار التحضيرات، أوضح التلفزيون العمومي الجزائري أن المجمع أوفد فريقاً في مهمة عمل إلى نيامي عاصمة النيجر، بهدف جمع المعطيات التقنية المتعلقة بمسار الأنبوب داخل الأراضي النيجرية، بالتنسيق مع الجانب النيجري، إلى جانب دراسة الإطار القانوني والتنظيمي، خصوصاً ما يتعلق بإنجاز ومد القنوات، ودراسات الخطر والأثر البيئي، وكذا التراخيص وأذونات البناء المرتبطة بالمشروع.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات والمباحثات التقنية مع مسؤولي الشركة النيجرية للبترول “سونيداب”، ومسؤولي وزارة البترول في النيجر، إضافة إلى أطراف أخرى معنية مباشرة بهذا المشروع ذي البعد الإقليمي والعابر للقارات.

كما يهدف البرنامج إلى دراسة المراحل العملياتية الأولى بشكل مشترك، تحضيراً لإنجاز دراسات مسار الأنبوب على الأراضي النيجرية، مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج الأولية لدراسة الجدوى التي أنجزها مكتب الدراسات “بينسبين”.

وأكد المجمع أن هذه الخطوة تمثل مرحلة تمهيدية تسبق إنجاز الدراسات التفصيلية لمسار الأنبوب، ثم الانتقال إلى مرحلة البناء والتنفيذ الفعلي للمشروع.

وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن الديناميكية الجديدة التي تعتمدها الجزائر لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، وترقية التعاون جنوب-جنوب، كما يعكس إرادة سوناطراك في تعزيز حضورها على الساحة الطاقوية القارية.

مقالات ذات صلة
تعديلات جوهرية على آليات عمل لجان الطعن بالضرائب

تعديلات جوهرية على آليات عمل لجان الطعن بالضرائب

ارتفاع عروض العمل بنسبة 14 % خلال سنة 2025

ارتفاع عروض العمل بنسبة 14 % خلال سنة 2025

هذا جديد الرسم العقاري وحقوق التسجيل في 2026.. وضمانات أكبر للجزائريين المكلفين

هذا جديد الرسم العقاري وحقوق التسجيل في 2026.. وضمانات أكبر للجزائريين المكلفين

ميناء جن جن يستقبل 420 وحدة جديدة من الحافلات المستوردة

ميناء جن جن يستقبل 420 وحدة جديدة من الحافلات المستوردة

ديون شركات التأمين تقترب من 13 ألف مليار!

ديون شركات التأمين تقترب من 13 ألف مليار!

صادرات الجزائر من الغاز المسال ترتفع بـ 74% خلال مارس 2026

صادرات الجزائر من الغاز المسال ترتفع بـ 74% خلال مارس 2026

