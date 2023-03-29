أندونيسيا تنتصر لِفلسطين و”الفيفا” ترضخ للصّهاينة

رضخ الاتحاد الدولي لِكرة القدم، الأربعاء، للكيان الصّهيوني، وجرّد أندونيسيا من تنظيم كأس العالم لِصنف أقلّ من 20 سنة.

وقالت “الفيفا” في بيان لها إن قرار سحب تنظيم مونديال الأواسط 2023 من أندونيسيا، اتّخذته بعد اجتماع عقده الرّجل الأوّل في هيئتها جياني أنفونتينو مع رئيس اتحاد الكرة لِهذا البلد الآسيوي إيريك توهير.

وأضافت أن تعيين مُستضيف جديد للنّسخة سيُعلن عنه في الأيّام القليلة المُقبلة، مُشيرة إلى أن تاريخ البطولة سيبقى ثابتا.

واختتمت “الفيفا” البيان تقول إن اتحاد الكرة الأندونيسي ستمسّه العقوبات، دون تقديم توضيحات.

ورفض الأندونسيون بِشدّة في الأيّام القليلة الماضية مشاركة الكيان الصّهيوني في تظاهرة لِكأس العالم تُقام بِبلادهم، انتصارا للقضية الفلسطينية وتنديدا بِجرائم المُحتلّ الصّهيوني. وهو سبب القرار الذي اتّخذته “الفيفا”.