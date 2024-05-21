أندية إنجليزية تهدد مفاوضات الأهلي مع زين الدين بلعيد

تأجيل المفاوضات إلى ما بعد نهائي رابطة الأبطال

ربطت بعض التقارير الصحفية اسم زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، بوجود اهتمام من نادي إيبسويتش تاون الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع “أهل مصر”، فإن أربعة أندية تنشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ما يعرف بـ”تشامبيونشيب” أبدت اهتمامها بالتعاقد مع زين الدين بلعيد وعلى رأس هذه الأندية، نادي “بورتسموث”.

وكانت مفاوضات الأهلي مع اتحاد العاصمة للحصول على خدمات زين الدين بلعيد قطعت شوطا متقدما، حيث قدم الأهلي عرضًا وصلت قيمته لـ700 ألف دولار، بينما يرغب النادي الجزائري في الحصول على مليون و400 ألف دولار وهي القيمة السوقية للاعب.

وأجل النادي الأهلي مفاوضاته مع اتحاد العاصمة للتعاقد مع زين الدين بلعيد إلى ما بعد انتهاء بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن يلاقي الفريق الأحمر، منافسه الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق لـ 25 ماي الجاري على أرضية ستاد القاهرة في إياب نهائي دوري الأبطال، بعدما انتهت نتيجة لقاء الذهاب في ملعب رادس بتونس، بالتعادل سلبيًا.

وكان زين الدين بلعيد قد قاد فريقه اتحاد العاصمة للفوز على الأهلي في كأس السوبر الإفريقي بالعام الماضي.

ويرتبط زين الدين بلعيد بعقد مع اتحاد العاصمة ممتد حتى جوان 2026، ولعب مع فريقه الحالي 22 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، وحصل على بطولتين فقط خلال مسيرته وهي الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي.