اتحاد العاصمة: إدارة الأهلي توافق على رفع عرضها المالي لضم بلعيد

أكدت مصادر صحفية مصرية أن إدارة الكرة بالأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب قد وافقت على رفع العرض المالي لشراء زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له يوم 25 ماي الجاري.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الأهلي وافقت على رفع عرضها المالي لضم بلعيد إلى مليون و200 ألف دولار بالإضافة إلى 10% نسبة إعادة البيع للنادي الجزائري.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي رفض استخدام الشرط الجزائي في عقده الذي ينص على سداد 650 ألف دولار وطلب الخطيب التفاوض بشكل رسمي مع إدارة الفريق الجزائري وعدم اللجوء إلى الشرط في عقد زين الدين بلعيد.

وأوضح المصدر أن أمير توفيق مدير التعاقدات والمدير التنفيذي لشركة الكرة حصل على الضوء الأخضر بالسفر إلى الجزائر عقب انتهاء مباراة الإياب أمام الترجي التونسي من أجل إنهاء كل الإجراءات التعاقدية سواء مع إدارة اتحاد العاصمة واللاعب ومدة عقده مع القلعة الحمراء.