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رياضة
المفاوضات مع الاتحاد تبدأ بعد نهائي رابطة الأبطال

مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قريبا بالجزائر لحسم صفقة بلعيد

ق. ر
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مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قريبا بالجزائر لحسم صفقة بلعيد

يسافر في الأيام القادمة أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، إلى الجزائر بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل حسم صفقة زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة بشكل رسمي.

وقال الإعلامى المصري، محمد الليثي، إن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر شاهد تسجيلات للاعب الجزائري خلال الفترة الماضية ومعه التونسي علاء زهير، مدافع الوحدة الإماراتي، وأبدى المدير الفني للأهلي قناعته بالثنائي لكن كفة بلعيد كانت أرجح”. وأضاف: “إدارة الأهلي استقرت على ضم بلعيد بدلاً من زهير، خاصة أن نادي العين الإماراتي بالغ في طلباته المالية من أجل الاستغناء عن اللاعب التونسي حينما استفسر الأهلي – عن طريق وسطاء – من العين مؤخراً عن شروطه لبيع المدافع التونسي”.

وتابع محمد الليثى: “من المقرر، أن يسافر أمير توفيق إلى الجزائر عقب مباراة الترجي يوم 25 ماي الجاري في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل الاتفاق مع مسؤولي اتحاد العاصمة على جميع التفاصيل الخاصة لضم المدافع الجزائري، وصفقة بلعيد سوف تُكلّف خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 800 ألف دولار بحسب المفاوضات الشفهية التي تمت على مدار الفترة الماضية مع النادي الجزائري”.

واختتم محمد الليثى حديثه قائلا: “حصل الأهلي على موافقة بلعيد بالانتقال للقلعة الحمراء، لا سيما وأن العروض الأوروبية التي ارتبط اسم اللاعب بها مؤخراً من أندية بلجيكية وفرنسية غير جادة، كما أنها ليست أفضل من الأهلي على الصعيد المالي، بالإضافة إلى أنها ليست من أندية كبيرة في هذه الدوريات”.

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