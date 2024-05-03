معلول قد يعيق انتقال بلعيد إلى الأهلي المصري

كشف مصدر مطلّع بالأهلي نشره موقع “المصري اليوم”، آخر مستجدات التفاوض مع زين الدين بلعيد، لاعب اتحاد العاصمة، حيث أكد ذات المصدر، أن زين الدين بلعيد مرحّب به في الأهلي المصري..

كما أن الأحمر معجب بما يقدّمه اللاعب على أرضية الميدان، ويحظى بدعم كبير من قبل لجنة التخطيط بالنادي، إلا أن مستقبل اللاعب التونسي للفريق متوقف على معلول وهو ما قد يعيق التفاوض، فإذا ما تم تجديد عقد معلول عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، فإن النادي سيصرف نظره عن التعاقد مع بلعيد، وفي حال لم يتم التجديد لمعلول، فإن بلعيد سيكون لاعبا في الأهلي.