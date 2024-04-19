أندية إيطالية تدخل المزاد للظفر بخدمات عمورة الموسم القادم

بعد اهتمام الأندية الأنجليزية به:

من الممكن جدا، أن تكون الوجهة القادمة للدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، المحترف في صفوف نادي سانت جيلواز البلجيكي، إلى البطولة الإيطالية الموسم القادم، بحسب ما كشفته، الخميس، مصادر إعلامية متخصصة.

وأكدت ذات المصادر، أن مهاجم “الخضر” يوجد على رادار أندية إيطالية، قد تخلط حسابات الأندية الأنجليزية التي تسعى للظفر بخدماته خلال فترة التنقلات الصيفية القادمة.

وبالنظر لما يقدمه في البطولة البلجيكية مع سانت جيلواز، جلب اللاعب السابق لوفاق سطيف اهتمام بعض الأندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمثال وست هام يونايتد ونيوكاسل وبورنموث، غير أنّ دخول أندية من الدوري الإيطالي على الخط مؤخّرًا سيغير المعطيات كليا، كما قد يرفع من قيمة العروض.

وبحسب شبكة “اسبن”، فإن أندية إيطالية اقتحمت المفاوضات مع سانت جيلواز للتعاقد مع عمورة، دون الكشف عنها، إلى المرجّح حسب وسائل إعلام أن تكون أحد ناديي ميلان أو نابولي، حيث يبحث الأول عن تعوّيض الفرنسي أوليفيه جيرو، والثاني عن مهاجم لتعويض الرحيل المحتمل للنيجيري فيكتور أوسيمين.

وشهدت قيمة عمورة السوقية ارتفاعًا هائلًا عمًا كانت عليه في بداية الموسم الحالي، حيث وصلت حاليًا إلى حاجز 16 مليون يورو حسب منصّة “ترانسفيرماركت” مقارنةً بأربعة ملايين يورو فقط في بداية الموسم.

سجّل اللاعب 22 هدفًا من 40 مباراة في كل المسابقات مع يونيون سانت جيلواز، تحديدًا في الدوري والكأس في بلجيكا، وفي بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، فضلًا عن 6 تمريرات حاسمة، ليكون بذلك قد اشترك في 28 هدفًا إجمالًا.

ويمضي عمورة أول مواسمه مع الفريق الملكي البلجيكي على الإطلاق، حيث انتقل إليه مطلع الموسم الجاري من لوغانو السويسري مقابل 4 ملايين يورو، وبعقد يمتد إلى صيف 2027، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.