أنشيلوتي يرشح هذا النادي للتتويج بدوري أبطال أوروبا

كارلو أنشيلوتي

رشّح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي نادي باريس سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا، لهذا الموسم.

وتوقع أنشيلوتي احتفاظ نادي باريس سان جيرمان باللقب، بعدما توج به في الموسم الماضي 2024 -2025.

وقال مدرب منتخب البرازيل في تصريحات له: “باريس سان جيرمان هو من سيتوج بدوري أبطال أوروبا”.

كما صرح المدرب الإيطالي لصحيفة “إل ماتينو” الإيطالية: ” قدّمت مباراتا أتلتيكو مدريد ضد برشلونة وبايرن ميونخ ضد ريال مدريد لحظات مثيرة، لكن كثرة الأهداف تعني أيضاً كثرة الأخطاء، سواء من حراس المرمى أو المدافعين”.

وأضاف: “اللعب تحت الضغط العالي يتسبب في مخاطر مستمرة، ويمكن أن تتغير النتيجة في أي لحظة”.

