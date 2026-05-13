أنشيلوتي يعلّق على إمكانية عودة مورينيو إلى ريال مدريد

كشف مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي عن رأيه في إمكانية تولي جوزي مورينيو تدريب ريال مدريد، للمرة الثانية.

وقال أنشيلوتي، في حواره لصحيفة “ذا أتليتك” عن عودة مورينيو: “سأكون سعيدًا جدًا إذا عاد إلى ريال مدريد، يمكنه القيام بعمل رائع، كما فعل دائمًا في جميع الأندية التي دربها”.

ودافع مدرب المنتخب البرازيلي، عن لاعبي فريقه السابق ريال مدريد: ” ريال مدريد يحتاج إلى وقت لإعادة بناء تلك الروح داخل الفريق، وهي الروح التي منحت النادي كل هذا النجاح.. هناك انطباع بأن لاعبي ريال مدريد يفعلون ما يريدون، وهذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح إطلاقًا”.

وأضاف المدرب الإيطالي: ” الجيل القديم من اللاعبين يحتاج إلى إعادة بناء، ريال مدريد خسر لاعبين مهمين جدًا مثل كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش وكريم بنزيمة وناتشو فيرنانديز. الأجواء داخل غرفة الملابس تأتي من هؤلاء اللاعبين الذين يمتلكون شخصية وقيادة قوية”.