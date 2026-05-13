-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أنشيلوتي يعلّق على إمكانية عودة مورينيو إلى ريال مدريد

الشروق أونلاين
  • 347
  • 0
أنشيلوتي يعلّق على إمكانية عودة مورينيو إلى ريال مدريد
أرشيف
كارلو أنشيلوتي وجوزي مورينيو

كشف مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي عن رأيه في إمكانية تولي جوزي مورينيو تدريب ريال مدريد، للمرة الثانية.

وقال أنشيلوتي، في حواره لصحيفة “ذا أتليتك” عن عودة مورينيو: “سأكون سعيدًا جدًا إذا عاد إلى ريال مدريد، يمكنه القيام بعمل رائع، كما فعل دائمًا في جميع الأندية التي دربها”.

ودافع مدرب المنتخب البرازيلي، عن لاعبي فريقه السابق ريال مدريد: ” ريال مدريد يحتاج إلى وقت لإعادة بناء تلك الروح داخل الفريق، وهي الروح التي منحت النادي كل هذا النجاح.. هناك انطباع بأن لاعبي ريال مدريد يفعلون ما يريدون، وهذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح إطلاقًا”.

وأضاف المدرب الإيطالي: ” الجيل القديم من اللاعبين يحتاج إلى إعادة بناء، ريال مدريد خسر لاعبين مهمين جدًا مثل كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش وكريم بنزيمة وناتشو فيرنانديز. الأجواء داخل غرفة الملابس تأتي من هؤلاء اللاعبين الذين يمتلكون شخصية وقيادة قوية”.

مقالات ذات صلة
مدرب الأرجنتين يتخلى عن 6 من أبطال العالم

مدرب الأرجنتين يتخلى عن 6 من أبطال العالم

غياب جديد عن منتخب الأردن في كأس العالم

غياب جديد عن منتخب الأردن في كأس العالم

هل يواصل محمد بشير بلومي كتابة التاريخ في وامبلي

هل يواصل محمد بشير بلومي كتابة التاريخ في وامبلي

مبابي يُحذّر من صعود اليمين المتطرّف إلى الحكم بِفرنسا

مبابي يُحذّر من صعود اليمين المتطرّف إلى الحكم بِفرنسا

الدوري الإنجليزي يرفض توسيع صلاحيات “الفار”

الدوري الإنجليزي يرفض توسيع صلاحيات “الفار”

صيود يحقق الحد الأدنى المؤهل لبطولة العالم

صيود يحقق الحد الأدنى المؤهل لبطولة العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد