أنصار شباب قسنطينة في قمّة الغضب بسبب خيبة “الميركاتو” الصيفي

بسبب الفشل في تدعيمات نوعية

فشلت إدارة شباب قسنطينة في القيم بتدعيمات نوعية الأمر الذي جعل الأنصار في قمّة الغضب، عقب غلق سوق التحويلات الصيفي الفارط بتاريخ 31 أوت المنقضي، وهو الأمر الذي يُنذر بموسم “صعب” و”عسير” على الفريق لن يختلف عن سابقيه من حيث سيرورته وحتى النتائج المسجّلة، الأمر الذي جعل كلّ المدرّبين الذين مرّوا على العارضة الفنية يشتكون مرارا “شُح” التعداد ورفض الإدارة تدعيم الفريق لأسباب يجهلها كل محبّي “السنافر”، ليتأكد كل متتبّع لنتائج الفريق ومسيرة النادي في المواسم الفارطة، أنّ المدرّبين عبد القادر عمراني وخير الدين ماضوي، الأكثر إشرافا على الفريق، كانا صريحين في الحالة التي يعيشها النادي.

وكان المدير الرياضي الجديد، عامر منسول، قد أكّد في وقت سابق أنّ الإدارة ستقوم بتدعيمات قويّة في “الميركاتو”، وذلك على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بحضور رئيس مجلس الإدارة وديع لخضاري، وفقاً للسياسة التي وضعتها المؤسّسة الوطنية للسّدود والآبار، المالكة لغالبية أسهم النادي القسنطيني، بعدما تعثّرت كلّ المفاوضات التي دخلت فيها الإدارة مع عدد من اللاّعبين، علمًا أن التقني البوسني كان قد ألحّ مرارًا على ضرورة تدعيم الفريق على مستوى الخطوط الثلاثة، على ضوء النقائص التي وقف عليها في الترّبص الأخير الذي أجراه الفريق في تونس، ليجد التقني البوسني نفسه في نهاية المطاف مُجبرًا على التعامل مع التعداد الحالي في سيناريو مشابه للمواسم السابقة مع غالبية المدرّبين الذين أشرفوا على النادي.

ومعلوم، أنّ شباب قسنطينة كان قد تعاقد خلال سوق التحويلات الصيفي الأخير، مع كلّ من عبد المؤمن شيخي القادم من وفاق سطيف وكذا مصطفى بركان الذي كان ينشط في نجم مقرة، إضافة إلى ولاء مُنذر بوزكري القادم من مولودية الجزائر، فضلاً عن رضا بن سايح الذي كان ينشطُ في نادي العدالة السعودي وكذا نسيم الغول من نادي بيلينزونا السويسري، إلى جانب ثُلاثي فئة 2005 المتمثّل في حارس المرمى محمد خنيش وبن عدلة عبد الرحمان وكذا بن موسى رحماني عماد الدين.

وكانت التشكيلة القسنطينية قد عادت إلى أجواء التدريبات مبكّرا، تحسّبا لمواجهة مستقبل الرويسات هذا الجمعة في إطار الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس” على ملعب “محمد حملاوي”، حيث يحرصُ المدرّب سفيكو على تجهيز لاعبيه من أجل التدارك في الموعد القادم من البطولة.