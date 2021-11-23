أنصار مانشستر سيتي الإنجليزي يرفضون رحيل محرز

تبعا لبعض الأخبار التي تم تداولها في الفترة الأخيرة

دعم أنصار نادي مانشستر سيتي الانجليزي الدولي الجزائري، رياض محرز، بشكل قوّي، رافضة رحيله خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة، تبعا لبعض الأخبار التي تم تداولها في الفترة الأخيرة في بعض وسائل الإعلام الفرنسية والبريطانية، لكنها بالمقابل رشحت نجم منتخب انجلترا، رحيم ستيرلينغ، لتوديع النادي السماوي خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة.

وجاءت مساندة أنصار المان سيتي لقائد “الخضر” في وقت يعاني فيه من تهميش مبالغ فيه من المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، بدليل مشاركته كبديل في لقاء إيفرتون، الأحد الماضي، لحساب الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يؤكد الوضعية الصعبة لمحرز منذ بداية الموسم الجاري، بعد أن اكتفى بالظهور لمرتين كأساسي فقط خلال “البريميرليغ”.

وأجرت الصحيفة البريطانية “مانشستر إيفنيغ نيوز” استفتاء على موقعها الرسمي بمشاركة أنصار مانشستر سيتي، بخصوص الأسماء التي ترغب الجماهير في رحيلها خلال الميركاتو الشتوي المقبل أو بقائها مع النادي، وصوّت 79 بالمائة منهم لصالح بقاء النجم الجزائري، رياض محرز، مع بطل إنجلترا للموسم الماضي، في حين كان رحيم ستيرلينغ على رأس قائمة اللاعبين الذي يفضل جماهير النادي السماوي رحيلهم، ورغم عدم مشاركة محرز بانتظام مع مانشستر سيتي في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه يعد سلاح بيب غوارديولا المفضل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما هو هدّاف النادي لحد الآن منذ بداية الموسم الجاري، وواحدا من أكثر اللاعبين شعبية وسط مشجعي المان سيتي، الذين يرفضون التفريط في خدمات الدولي الجزائري ويطالبون في كل مرة بضرورة منحه فرصة المشاركة بانتظام في لقاءات النادي، على اعتبار أن بعض الأسماء تحظى بهذه الثقة من دون أن تقدم نفس مستويات أو تسجل نفس أرقامه، وفي مقدمتهم الوافد الجديد، جاك غريليتش.